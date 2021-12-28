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    У Латвії заборонили полювання на рисей

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    Європейська директива полювання на рисей забороняє - У Латвії заборонили полювання на рисей
    Європейська директива полювання на рисей забороняє
    фото з відкритих джерел

    У Латвії за різними оцінками мешкає від 700 до 1300 рисей

    Служба лісового господарства Латвії не видаватиме ліцензії на полювання на рисей у зв'язку з планами включити цей вид ссавців до списку тварин, що охороняються. Про це повідомляє Baltic News Network.

    У Латвії полювання на великих ссавців дозволено лише у зв'язку з видачею ліцензії державного лісництва у зв'язку з необхідністю підрахунку та охорони видів з нечисленними популяціями.

    Кабінет міністрів країни найближчим часом планує включити Євразійську рись до видів, що охороняються державою, у зв'язку з чим у результаті переговорів було прийнято рішення не видавати ліцензії на відстріл великих кішок цієї зими.

    За інформацією виконавчих органів влади, раніше в рамках ліцензій на відстріл мисливці могли вбити до 40% популяції рисів.

    Європейська директива полювання на рисей забороняє. Виняток допустимий, якщо довести, що полювання на чисельність рисей особливо не впливає, і їх достатньо. Рисі живуть в 23 країнах Євросоюзу, але полювання на них дозволене лише в Фінляндії і Швеції. В Естонії полювання на рисей заборонили 3 роки тому, в Литві – 40 років тому. Там ці тварини навіть занесені до Червоної книги.

    У Латвії було дозволено добувати 20% популяції рисі. У Фінляндії та Швеції дозволено полювати на вдвічі менше рисей, хоча там вони загрожують популяції оленів. Чи загрожують рисі іншим тваринам в Латвії, невідомо. Таких досліджень немає.

    До слова, Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник за допомогою фотопасток виявив 20 дорослих рисей. 11 із них ідентифікували за неповторною плямистою шкірою. Але тваринам не вистачає власних імен ㅡ вигадати їх пропонують всім охочим.

    Теги: книги Латвія тварини
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    У Латвії заборонили полювання на рисей