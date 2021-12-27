На Харківщині 15-річна школярка отримає покарання за знущання з кота

Якщо провина юнки буде доведена в суді, їй загрожує до восьми років позбавлення волі

Під час прогулянки дівчина помітила тварину та з невідомих причин почала з неї знущатись

Поліцейські відкрили кримінальне провадження через відео, на якому 15-річна дівчина б'є кота. Про це повідомляє Національна поліція в Харківській області.

«Поліцейські з’ясували, що правопорушницею є 15-річна учениця дев’ятого класу однієї зі шкіл Чугуївського району. У листопаді під час прогулянки з 14-річною подругою дівчина помітила кота та з невідомих причин почала з нього знущатись, вдаривши його ногою. Подруга знімала правопорушення на мобільний телефон», – йдеться у повідомленні.

На відео, опублікованому в низці харківських Telegram-каналів ввечері 25 грудня, видно, як школярка ногою б'є кота. Тварина відлітає і б'ється о бетонний паркан.

«Подія сталася у листопаді 2021 року на в'їзді до міста Пісочин», – написав на своїй сторінці у Facebook помічник начальника обласного управління поліції В'ячеслав Марков.

У дописі Марков зазначив, що працівники ювенальної превенції вже встановили особисті дані та місце проживання всіх очевидців правопорушення.

Слідчі відкрили кримінальне провадження через жорстоке поводження з тваринами. Підсудність за цією статтею настає з 14 років, сказав В'ячеслав Марков у коментарі «Суспільному».

Якщо провина дівчини буде доведена в суді, їй загрожує до восьми років позбавлення волі. За словами Маркова, якщо буде доведена провина інших правопорушників, яким ще не виповнилося 14 років, то на їхніх батьків будуть складені адмінпротоколи через неналежне виконання батьківських обов'язків.

Поліцейські зараз намагаються з'ясувати долю і стан кота, якого вдарила школярка.

«Він дворовий, знаю, що залишився живим, втік від неї», – каже Марков.

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