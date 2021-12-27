Італія закриє останні норкові ферми

Звіроферми у країні мають пів року на закриття

В Італії найближчим часом буде закрито всі десять звіроферм з розведення норки, тому що в країні заборонили вбивати тварин заради хутра. Рішення ухвалили у Бюджетному комітеті італійського Сенату.

«За тридцять років боротьби за права тварин це найкраща перемога, – кажуть автори нового закону. – Парламентське голосування санкціонує припинення невимовних страждань, заподіяних тваринам в ім'я вигоди та марнославства. Краще пізно, ніж ніколи».

Під забороною опинилося розведення хутрових звірів, у тому числі норок, єнотовидних собак і шиншил, з метою їхнього вбивства заради хутра. Фермери отримають компенсацію на загальну суму 3 млн євро.

Рішення відповідає рекомендаціям Humane Society International and Europe. Воно, як очікується, отримає остаточне схвалення парламенту до кінця року.

Італія стала двадцятою європейською країною, яка запровадила подібну заборону або серйозні обмеження. А Ізраїль пішов ще далі і став першою у світі країною, де під забороною не лише виробництво, а й продаж натурального хутра.

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