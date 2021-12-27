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    В Іспанії відкриється незвична акваферма

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    Мʼясо восьминога буде постачатися на міжнародні ринки - В Іспанії відкриється незвична акваферма
    Мʼясо восьминога буде постачатися на міжнародні ринки
    фото з відкритих джерел

    Компанія інвестує понад €50 млн у будівництво об'єкта на Канарських островах

    У 2023 році в Іспанії планують відкрити першу у світі ферму з вирощування восьминогів, яка зможе виробляти 3 тис. тонн м'яса восьминогів на рік. Про це повідомляє видання plantbasednews.

    Іспанська компанія Nueva Pescanova Group вже виростила 50 восьминогів на фермі і планує збільшити виробництво наступного року.

    «Компанія інвестує понад €50 млн у будівництво об'єкта на Канарських островах. І, ймовірно, мʼясо восьминога буде постачатися на міжнародні ринки для задоволення попиту в Австралії, Китаї, Італії та інших країнах», – йдеться в повідомленні.

    Однак не тільки борці за права тварин висловили незгоду з утриманням восьминогів у неволі, а й багато вчених і дослідників морської фауни попереджають, що це неетично.

    З іншого боку компанія запевняє, що відкриття ферми знизить попит на вилов дикого восьминога в океанах.

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    Теги: Іспанія тварини фермерське господарство
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    В Іспанії відкриється незвична акваферма