Влада Гельсінкі демонтувала пам'ятник на честь миру, який подарував СРСР

Готувалися до демонтування понад тиждень, хоча весь процес тривав до 5 хвилин

У Гельсінкі демонтували пам'ятник «Мир у всьому світі», котрий Фінляндії подарував Радянський Союз у 1989 році. Про це повідомляє місцева телекомпанія Yle.

Монумент зняли із постаменту, перемістили на баржу і відправили на склад міського художнього музею. Вже пізніше його подальшу долю визначить керівництво музею та мерія Гельсінкі.

фото: yle

Влада міста пояснила рішення прибрати пам’ятник реорганізацією транспортного руху на вулиці та прилеглій площі. На його місці облаштують тротуар.

Композицію з бронзи, висотою у 6,5 метра, виконану радянським скульптором Олегом Кірюхиним, Москва подарувала Гельсінкі у 1989 році, а його відкриття відбулося у січні 1990 року, невдовзі після падіння Берлінської стіни. Він неодноразово викликав суперечки.

Так, у 1991 році троє студентів облили статую смолою та пір’ям. Трійця студентів хотіли донести, що подарована статуя з Радянського Союзу не підходить для міста. А навесні цього року до рук людських фігур скульптури нанизали прапори України.

фото: yle

Дебати про необхідність демонтажу монумента спалахнули на тлі військового вторгнення РФ в Україну.