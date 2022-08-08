Влада Гельсінкі демонтувала пам'ятник на честь миру, який подарував СРСР
Готувалися до демонтування понад тиждень, хоча весь процес тривав до 5 хвилин
У Гельсінкі демонтували пам'ятник «Мир у всьому світі», котрий Фінляндії подарував Радянський Союз у 1989 році. Про це повідомляє місцева телекомпанія Yle.
Монумент зняли із постаменту, перемістили на баржу і відправили на склад міського художнього музею. Вже пізніше його подальшу долю визначить керівництво музею та мерія Гельсінкі.
Влада міста пояснила рішення прибрати пам’ятник реорганізацією транспортного руху на вулиці та прилеглій площі. На його місці облаштують тротуар.
Композицію з бронзи, висотою у 6,5 метра, виконану радянським скульптором Олегом Кірюхиним, Москва подарувала Гельсінкі у 1989 році, а його відкриття відбулося у січні 1990 року, невдовзі після падіння Берлінської стіни. Він неодноразово викликав суперечки.
Так, у 1991 році троє студентів облили статую смолою та пір’ям. Трійця студентів хотіли донести, що подарована статуя з Радянського Союзу не підходить для міста. А навесні цього року до рук людських фігур скульптури нанизали прапори України.
Дебати про необхідність демонтажу монумента спалахнули на тлі військового вторгнення РФ в Україну.
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