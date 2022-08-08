Головна Світ Політика
search button user button menu button

Влада Гельсінкі демонтувала пам'ятник на честь миру, який подарував СРСР

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Влада Гельсінкі демонтувала пам'ятник на честь миру, який подарував СРСР
Влада Гельсінкі демонтувала подарований СРСР пам’ятник «Мир у всьому світі»

Готувалися до демонтування понад тиждень, хоча весь процес тривав до 5 хвилин

У Гельсінкі демонтували пам'ятник «Мир у всьому світі», котрий Фінляндії подарував Радянський Союз у 1989 році. Про це повідомляє місцева телекомпанія Yle.

Монумент зняли із постаменту, перемістили на баржу і відправили на склад міського художнього музею. Вже пізніше його подальшу долю визначить керівництво музею та мерія Гельсінкі.

Влада Гельсінкі демонтувала пам'ятник на честь миру, який подарував СРСР фото 1
фото: yle

Влада міста пояснила рішення прибрати пам’ятник реорганізацією транспортного руху на вулиці та прилеглій площі. На його місці облаштують тротуар.

Композицію з бронзи, висотою у 6,5 метра, виконану радянським скульптором Олегом Кірюхиним, Москва подарувала Гельсінкі у 1989 році, а його відкриття відбулося у січні 1990 року, невдовзі після падіння Берлінської стіни. Він неодноразово викликав суперечки.

Так, у 1991 році троє студентів облили статую смолою та пір’ям. Трійця студентів хотіли донести, що подарована статуя з Радянського Союзу не підходить для міста. А навесні цього року до рук людських фігур скульптури нанизали прапори України.

Влада Гельсінкі демонтувала пам'ятник на честь миру, який подарував СРСР фото 2
фото: yle

Дебати про необхідність демонтажу монумента спалахнули на тлі  військового вторгнення РФ в Україну.

Теги: росія Фінляндія СРСР пам'ятник війна в Україні

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Влада Гельсінкі демонтувала пам'ятник на честь миру, який подарував СРСР
Влада Гельсінкі демонтувала пам'ятник на честь миру, який подарував СРСР
РФ не дозволятиме США інспектувати свою ядерну зброю 
РФ не дозволятиме США інспектувати свою ядерну зброю 
Ліван відмовився приймати українське зерно: названо причину
Ліван відмовився приймати українське зерно: названо причину
Держсекретар США назвав причину, чому РФ мусить програти війну проти України 
Держсекретар США назвав причину, чому РФ мусить програти війну проти України 
Білоруська опозиція готується до нового етапу: заява Тихановської
Білоруська опозиція готується до нового етапу: заява Тихановської
Скандальний звіт Amnesty International. Стали відомі деталі про тиск Росії
Скандальний звіт Amnesty International. Стали відомі деталі про тиск Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Таблоїд Daily Mail випустив скандальну статтю про Зеленського
73K
В Україні знову лунають сирени
63K
ЗСУ відкинули окупантів на кількох напрямках – Генштаб
44K
Соратниця Порошенка: «Рошен» тепер змушений оплачувати «тупий гумор» Кварталу-95
38K
Миколаїв прокинувся від серії вибухів
36K
Окупанти завдали ракетного удару по Вінниччині. Є постраждалі

Новини

Пентагон навів статистику втрат російських окупантів у війні проти України
Сьогодні, 21:48
Україна отримає зброї на $1 млрд від Пентагону: що увійде в пакет 
Сьогодні, 20:31
ЗСУ за день збили чотири «Калібри» окупантів: названо вартість ракет (фото)
Сьогодні, 20:15
ЗСУ відбили спроби наступу окупантів на трьох напрямках – Генштаб 
Сьогодні, 19:03
ЗСУ повідомили результати нічного «полювання» на півдні 
Сьогодні, 18:50
США відреагували на обстріли Запорізької АЕС 
Сьогодні, 18:36

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту