Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Влада Чернівців демонтувала радянський пам'ятник із центру міста (відео)

Надія Клочко
glavcom.ua
Влада Чернівців демонтувала радянський пам'ятник із центру міста (відео)
Чим замінити радянський пам'ятник, міська влада вирішить після війни
фото: скріншот із відео

Пам’ятник радянському солдатові відправили на зберігання

Сьогодні, 12 серпня, на Соборній площі у центрі Чернівців провели демонтаж радянського «Монумента Перемоги 1941-1945 років». Про це повідомила Чернівецька міська рада.

«Довше «возилися» з документами. Всього за годину зняли пам‘ятник червоноармійцю з постаменту на Соборній площі. У жодному разі нищити його не будемо. Натомість перемістимо туди, де йому місце», – зазначається у повідомленні.

У міській раді наголосили, що знесенню пам’ятника передували публічні консультації, під час яких абсолютна більшість тих, хто висловив свою позицію, просила забрати пам‘ятник.

«Також частина просила створити умовний «парк тоталітаризму» чи «парк нацизму» та перемістити солдата (пам’ятник – «Главком») туди. Наш Департамент урбаністики та архітектури працює над ним з Мінкультом», – йдеться у повідомленні.

Міська влада поінформувала, що пам’ятник відправили на зберігання. Що буде встановлено на місці демонтованої скульптури, вирішуватимуть після завершення війни.

Монумент Перемоги у Чернівцях – пам’ятник, споруджений в 1946 році. Розташований в сквері на Соборній площі. Гранітний обеліск, біля підніжжя якого стоїть бронзова фігура червоноармійця, був споруджений на честь звільнення Чернівців від нацистів 29 березня 1944 року.

Нагадаємо, у квітні цього року у Києві демонтували монумент двом робітникам, який встановили «на ознаменування возз'єднання України з Росією» під Аркою дружби народів. 

Також міністр культури Олександр Ткаченко раніше повідомив, що роботи з демонтажу герба СРСР із щита на монументі «Батьківщина-мати» можуть почати приблизно через пів року. 

Теги: пам'ятник Чернівці декомунізація

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міська влада буде зберігати барельєф до подальшого вирішення долі самого пам'ятника
Запоріжжя позбулося частини пам'ятника Пушкіну
27 липня, 18:56
Окупанти бояться навіть неживого Бандеру  
У Львові попався зрадник, який мав навести удар на пам'ятник Бандері (фото) 
5 серпня, 14:33
Влада Гельсінкі демонтувала подарований СРСР пам’ятник «Мир у всьому світі»
Влада Гельсінкі демонтувала пам'ятник, який подарував СРСР
8 серпня, 21:59

Суспільство

Влада Чернівців демонтувала радянський пам'ятник із центру міста (відео)
Влада Чернівців демонтувала радянський пам'ятник із центру міста (відео)
Російськомовна переселенка влаштувала мовний скандал у Львові (відео)
Російськомовна переселенка влаштувала мовний скандал у Львові (відео)
Грозові дощі, град та шквали: прогноз погоди в Україні на 12 серпня
Грозові дощі, град та шквали: прогноз погоди в Україні на 12 серпня
12 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Відродження легенди: як соцмережі відреагували на повернення McDonald's (фото)
Відродження легенди: як соцмережі відреагували на повернення McDonald's (фото)
Ющенко відправлятиме на передову мед
Ющенко відправлятиме на передову мед

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
109K
Латвія визнала Росію державою-спонсором тероризму. Перша реакція Москви
45K
Світ перевернувся: Данілов відреагував на засідання Радбезу ООН
36K
Наслідки вибухів на авіабазі у Криму: оприлюднено нові знімки
21K
Міноборони Британії повідомило, на що розраховував Путін у серпні 
19K
Волкер пояснив проросійські заяви Трампа і заспокоїв українців
9472
Більше, ніж план Маршалла: Шольц підрахував, скільки коштуватиме відновлення України

Новини

Окупанти залучають авіацію під час наступу на Донбасі – Генштаб
Сьогодні, 07:23
Зенітники збили два «Калібри» над Харківщиною (відео)
Вчора, 17:28
Чи причетна Україна до вибухів поблизу Сак: відповідь Міноборони і Генштабу 
Вчора, 17:14
РФ готує провокацію проти Зеленського: хочуть дискредитувати його в Європі
Вчора, 16:59
Окупанти знову обстріляли Запорізьку АЕС, над станцією – дим (відео) 
Вчора, 16:25
Війна впливає на погоду: наслідки відчують всі – прогноз кліматологів 
Вчора, 16:14

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту