У «Лефортово» привезли продуктові набори для українських моряків



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Всі продуктові набори - іменні, - журналіст

Тепер головне, щоб співробітники ізолятора прийняли все за точним описом, - Цимбалюк

У московське СІЗО «Лефортово» привезли 24 продуктові набори для військовополонених українських моряків. Про це повідомив український журналіст Роман Цимбалюк в Facebook.

«Продуктові набори для наших моряків вже в СІЗО «Лефортово». Найскладніше ще попереду. Тепер головне, щоб співробітники ізолятора прийняли все за точним описом», - написав він.

Цимбплюк додав, що кожна з 24 сумок - іменна.

Журналіст зазначив, що «наші хлопці не тільки не будуть голодувати, але і відчують, що гроші на передачі зібрано простими громадянами України. Про них ніхто не забуває, їх чекають вдома».

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі Російської Федерації в районі Керченської протоки обстріляли і захопили три українських військових кораблі, які здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя, а також 24 моряків. Зараз моряки перебувають у Москві в СІЗО. Всі вони визнали себе військовополоненим.