У Лівії розбився вертоліт із російськими «вагнерівцями»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бойовики російської приватної військової компанії «Вагнер» воюють у Лівії

При зіткненні з землею на борту вертольота вибухнули боєприпаси

У середу, 23 вересня, недалеко від військової бази «Ель-Джуфр» в центральній частині Лівії упав вертоліт антиурядових сил. Про це повідомляє Анатолійське агентство новин.

Воно наводить слова генерала Абдулхаді Дираха. За його твердженням, на борту вертольота знаходилися бійці російської приватної військової компанії «Вагнер», пише російський «Інтерфакс».

При зіткненні з землею на борту повітряного судна вибухнули боєприпаси. Інших деталей інциденту Дирах не повідомив.

Громадянська війна в Лівії триває з 2011 року, коли був повалений і убитий Муаммар Каддафі, який правив Лівією 42 роки. За повідомленнями ЗМІ, в Лівії є російські найманці, які воюють на боці генерала Халіфа Хафтара, що очолює так звану Лівійську національну армію.

Як відомо, «вагнерівці» також воювали і на Донбасі.

Нагадаємо, 18 серпня в інформаційному полі України з’явилася інформація про те, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі.

Пізніше влада Білорусі передала Росії 32 затриманих бойовиків приватної військової компанії «Вагнера», яких затримали перед виборами.

Разом з тим президент Володимир Зеленський назвав «маячнею» чутки про злив «вагнерівської спецоперації».