  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Лівії розбився вертоліт із російськими «вагнерівцями»

    • Розсилка
    Бойовики російської приватної військової компанії &laquo;Вагнер&raquo; воюють у Лівії - У Лівії розбився вертоліт із російськими «вагнерівцями»
    Бойовики російської приватної військової компанії «Вагнер» воюють у Лівії

    При зіткненні з землею на борту вертольота вибухнули боєприпаси

    У середу, 23 вересня, недалеко від військової бази «Ель-Джуфр» в центральній частині Лівії упав вертоліт антиурядових сил. Про це повідомляє Анатолійське агентство новин.

    Воно наводить слова генерала Абдулхаді Дираха. За його твердженням, на борту вертольота знаходилися бійці російської приватної військової компанії «Вагнер», пише російський «Інтерфакс»

    При зіткненні з землею на борту повітряного судна вибухнули боєприпаси. Інших деталей інциденту Дирах не повідомив.

    Громадянська війна в Лівії триває з 2011 року, коли був повалений і убитий Муаммар Каддафі, який правив Лівією 42 роки. За повідомленнями ЗМІ, в Лівії є російські найманці, які воюють на боці генерала Халіфа Хафтара, що очолює так звану Лівійську національну армію.

    Як відомо, «вагнерівці» також воювали і на Донбасі.

    Нагадаємо, 18 серпня в інформаційному полі України з’явилася інформація про те, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі.

    Пізніше влада Білорусі передала Росії 32 затриманих бойовиків приватної військової компанії «Вагнера», яких затримали перед виборами.

    Разом з тим президент Володимир Зеленський назвав «маячнею» чутки про злив «вагнерівської спецоперації».

    Росія катастрофа війна вертоліт Лівія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies