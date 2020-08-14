Лукашенко повернув Росії затриманих «вагнерівців»



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Затримання бойовиків ПВК Вагнера у Білорусі

Бойовики перебувають на території Росії

Влада Білорусі передала Росії 32 затриманих бойовиків приватної військової компанії «Вагнера», яких затримали перед виборами. Про це повідомляє Генеральна прокуратура РФ.

32 з 33 затриманих бойовиків вже перебувають у Росії, ще один залишився, бо він є громадянином Білорусі.

«Передача зазначених осіб здійснена відповідно до норм міжнародного права і національного законодавства Російської Федерації і Республіки Білорусь, в тісній взаємодії органів прокуратури наших країн. Компетентні органи Російської Федерації продовжать розбиратися з ситуацією, що склалася навколо цих громадян», - йдеться в повідомленні.

Це означає, що екстрадиції в Україну найманців, які воювали за бойовиків так званої «ДНР» і «ЛНР», очікувати вже не варто.

Напередодні глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що українська сторона продовжує діалог із білоруськими колегами щодо екстрадиції російських бойовиків ПВК «Вагнера», затриманих під Мінськом у липні, та «очікує на позитивний результат».

Також 9 серпня стало відомо, що Лукашенко заявив, що у нього досягнута домовленість з російським колегою Володимиром Путіним з приводу 33 затриманих нещодавно у Мінську осіб.

6 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що затриманих бойовиків «Вагнера» не видадуть Україні, поки не буде доведена їхня провина в конкретних злочинах.

Раніше стало відомо, що під Мінськом затримали понад 30 бойовиків, які нібито належать до російської приватної військової кампанії «Вагнер».

За інформацією правоохоронних органів Білорусі, понад 200 бойовиків прибули для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.

В коментарі «Главкому» міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна звернулася до Білорусі з приводу видачі затриманих осіб.