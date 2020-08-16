Видані Росії найманці «Вагнера» розповіли нову версію подорожі до Білорусі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

29 липня білоруськими правоохоронними органами було затримано 33 людини, деякі з них були представниками приватної військової компанії «Вагнер»

Передбачалося, що бойовиків доставлять у Венесуелу рейсами Мінськ – Стамбул – Гавана – Каракас

Видані Росії бойовики приватної військової компанії «Вагнера» потрапили до Білорусі, нібито відгукнувшись на оголошення про роботу в Лівії та Сирії. Робота полягала в охороні нафтових об’єктів.

Про це повідомляють «РИА Новости».

Повідомляється, що вони зв’язалися з куратором, який запропонував роботу з охорони нафтових об’єктів у Лівії та Сирії. Спочатку куратор просив набрати 30 осіб, пізніше запит був збільшений до 180. При цьому був потрібний досвід участі в бойових діях на Донбасі чи Сирії.

В подальшому їм заявили, що колишній куратор загинув, а новий вже запропонував їхати на охорону об’єктів «Роснефти» у Венесуелі. Передбачалося, що бойовиків доставлять туди рейсами Мінськ – Стамбул – Гавана – Каракас, однак за добу до вильоту особа, яка займалася їх логістикою, заявила, що замовить нові квитки на 30 липня. Після цього вони виїхали в санаторій, де і були в подальшому затримані білоруськими силовиками.

Пізніше їм заявили про підозру у підготовці до масових протестів і збройного опору правоохоронним органам.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на передачу Білоруссю бойовиків ПВК «Вагнер» на територію Росії, вказавши, що «це дивно, некоректно й точно неприйнятно в дружніх міждержавних відносинах» і що білоруська сторона залишила звернення Офісу Генерального прокурора України щодо видачі затриманих до України без відповіді.

Читайте також: