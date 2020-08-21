Зеленський назвав «маячнею» чутки про злив «вагнерівської спецоперації»



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Володимир Зеленський: я не знаю ні про який злив якоїсь там операції

У відповідь на питання, чи планувалася операція, Зеленський сказав: «Навіщо ви задаєте таке провокаційне запитання?»

Президент України Володимир Зеленський назвав «маячнею» чутки про «злив української спецоперації» із затримання бойовиків приватної військової компанії «Вагнер».

Про це президент заявив в коментарі «Радіо Свобода».

«Маячня. Я про це читав. Сумно, що деякі засоби масової інформації передрукували «Комсомольську правду» (здається, російську), зробили з цього сенсацію в Україні. Я не знаю ні про який злив якоїсь там операції», – сказав Зеленський.

У відповідь на уточнююче питання, чи планувалася операція, Зеленський поцікавився: «Навіщо ви задаєте таке провокаційне запитання? Навіщо зараз ви президенту України говорите, що операція планувалася?».

Нагадаємо, Служба безпеки України не коментує чутки щодо інформації про участь СБУ у так званій вагнерівській спецоперації та називає їх фейком.

У СБУ наголошують, що ініціатори таких інформаційних «вкидів» діють за логікою «кілька разів переказана брехня може комусь здатися правдою». Тож у спецслужбі закликають українські ЗМІ та окремих лідерів суспільної думки в гонитві за сенсаціями більш уважно ставитися до інформаційної гігієни та не поширювати чуток на користь недружніх країн.

Нагадаємо, 18 серпня в інформаційному полі України з'явилася інформація про те, що це нібито українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі.

Нагадаємо, влада Білорусі передала Росії 32 затриманих бойовиків приватної військової компанії «Вагнера», яких затримали перед виборами.

Офіс генерального прокурора України не отримав офіційної відповіді Білорусі про видачу затриманих «вагнерівців» Росії. Українська сторона буде притягувати їх до кримінальної відповідальності заочно.

Нагадаємо, 17 серпня Україна вперше в історії відкликала посла з Білорусі. Ігор Кизим поїхав до Києва на консультації для оцінки перспектив українсько-білоруських відносин у новій реальності.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що передача минулої п'ятниці офіційним Мінськом затриманих «вагнерівців» до Росії, попри наявність усіх підстав передати їх Україні, підірвала довіру між нашими країнами та завдала важкого удару двостороннім відносинам.

Як повідомлялося, Лукашенко висловив жаль з приводу позиції «рідної України».