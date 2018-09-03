У Лівії з в'язниці втекли понад 400 ув'язнених



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Більшість ув'язнених - кримінальні злочинці і прихильники диктатора Каддафі

У столиці Лівії Тріполі під час бойових зіткнень втекло більше 400 ув'язнених. Про це повідомляє Deutsche Welle.

У поліції повідомили, що тюремні наглядачі ніяк не змогли перешкодити піднятому бунту ув'язнених, так як побоювалися за своє життя.

В установі утримувалися кримінальні злочинці, а також прихильники колишнього лівійського лідера та диктатора Муаммара Каддафі.

Нагадаємо, у Лівії ввели режим НС через зіткнень. Сторони ведуть бої з застосуванням неконтрольованого вогню і важких озброєнь в житлових районах столиці.

Також варто відзначити, що у Лівії в результаті ракетного удару загинули 2 людини. У результаті вибуху ракети загинули двоє людей, а також 7 отримали поранення, серед яких двоє дітей.