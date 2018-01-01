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    У Лондоні закрили аеропорт через знайдену у Темзі бомбу

    Аеропорт порадив пасажирам не подорожувати і звернутися в про здачу квитків
    Британський аеропорт столиці «Лондон-Сіті» закритий через бомбу часів Другої Світової війни, знайдену в річці Темза.  Про це повідомляє BBC. «Бомба була виявлена у 05:06 у неділю, після чого на місце виїхали фахівці. У 22:00 Скотланд-Ярд і Королівський флот прийняли рішення про впровадження 214-метрової забороненої
    • Сьогодні, 06:53
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    Аеропорт «Лондон-Сіті»

    Аеропорт порадив пасажирам не подорожувати і звернутися в про здачу квитків

    Британський аеропорт столиці «Лондон-Сіті» закритий через бомбу часів Другої Світової війни, знайдену в річці Темза. 

    Про це повідомляє BBC.

    «Бомба була виявлена у 05:06 у неділю, після чого на місце виїхали фахівці. У 22:00 Скотланд-Ярд і Королівський флот прийняли рішення про впровадження 214-метрової забороненої зони навколо аеропорту, щоб гарантувати безпечне поводження з боєприпасами, обмежуючи при цьому будь-який ризик для громадськості», - йдеться в повідомленні.

    Деякі дороги поруч з аеропортом були перекриті. «Лондон-Сіті» порадив пасажирам не подорожувати і звернутися в авіакомпанію за деталями щодо здачі квитків.

    Раніше у федеральній землі Верхня Австрія на півночі країни стався вибух на складі боєприпасів, в результаті двоє людей отримали важкі поранення.

    аеропорт Велика Британія боєприпаси
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