У М’янмі десятки тисяч людей протестують проти військового перевороту

Протестувальники скандують гасла проти військової диктатури і вимагають демократизації країни

Протестувальники демонстрували жест з підняттям трьох пальців, який став символом протесту проти перевороту

У неділю десятки тисяч людей вийшли на акції протесту у містах М’янми. Вони виступають проти військового перевороту, що стався в країні 1 лютого.

Про це повідомляє Reuters.

У найбільшому місті країни Янгоні на вулиці другий день поспіль виходять десятки тисяч людей.

Протестувальники скандують гасла проти військової диктатури і вимагають демократизації країни.

Багато хто з учасників мітингів одягнуті у червоні сорочки, вони розмахують червоними прапорами політичної партії «Національна ліга за демократію» (NLD), яку очолює лауреатка Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі, що до перевороту була фактичною очільницею уряду.

Люди вимагають звільнити арештовану військовими Аун Сан Су Чжі.

Як відомо, у М’янмі стався військовий переворот, там оголосили режим надзвичайного стану на рік. Військові заявили, що президент країни Він М’їн і держрадниця Аун Сан Су Чжі були затримані у відповідь на «фальсифікацію виборів», які відбулись у листопаді 2020 року.

Нагадаємо, хунта після військового перевороту призначила тимчасового президента М’янми.

Протести у неділю проходять на тлі блокування військовими доступу до інтернету.