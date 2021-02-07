У Києві зухвало пограбували керівника телеканалів Медведчука
Злодії забрали «добра» на понад 8 мільйонів
У Печерському районі Києва злодії обчистили квартиру генерального продюсера медіахолдингу «Новини», куди входять заборонені телеканали ZIK, NewsOne і «112 Україна», Олексія Семенова.
Це сталося увечері 6 лютого в елітному житловому комплексі на бульварі Лесі Українки. Злодії проникли у квартиру продюсера способом підбору ключа в проміжку між 18-ю і 19 годиною, - повідомляє Obozrevatel.
За твердженням джерела, вони забрали із квартири $120 тисяч (еквівалент – 3 млн 346 тис. гривень) і коштовностей на 5 мільйонів гривень.
Зазначимо, що 28 січня в заяві телеканалу «112 Україна» з приводу рішення Нацради з питань телебачення і радіомовлення ішлося про те, що генеральний продюсер медіахолдингу «Новини» Олексій Семенов заразився коронавірусом і не міг взяти участь у засіданні регулятора.
Тоді телеканалу оголосили попередження і штраф за «поширення в ефірі телеканалу висловлювань, що містять заклики до розв’язування війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті».
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів, які пов’язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком.
У вівторок ввечері, 2 лютого, в Україні вже почали блокувати ефір трьох телеканалів – Newsone, «112 Україна» та Zik.