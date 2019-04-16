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    У світі

    У Мадриді «замінували» хмарочос, де розташовуються посольства

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    Невідомий зателефонував до посольства Австралії в Іспанії, що розміщене в хмарочосі й повідомив про загрозу вибуху бомби, - поліція - У Мадриді «замінували» хмарочос, де розташовуються посольства
    Невідомий зателефонував до посольства Австралії в Іспанії, що розміщене в хмарочосі й повідомив про загрозу вибуху бомби, - поліція

    Людей з будівлі евакуювали

    У столиці Іспанії Мадриді через повідомлення про загрозу вибуху евакуювали людей з хмарочосу, де розташовані кілька посольств.

    Про це повідомляє Independent із посиланням на поліцію.

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    «У Мадриді евакуювали хмарочос, де знаходяться кілька посольств, після повідомлення про загрозу вибуху бомби», - йдеться у повідомленні.

    За словами речниці іспанської поліції, невідомий зателефонував до посольства Австралії в Іспанії, що розміщене в будівлі й повідомив про загрозу вибуху бомби.

    В результаті охоронці хмарочосу евакуювали всю будівлю.

    Зазначається, що у будівлі також знаходяться посольства Великої Британії, Канади й Нідерландів.

    Нині біля хмарочоса перебувають пожежники й правоохоронці.

    Як повідомляє Independent, вказаний хмарочос є четвертим за висотою в Іспанії й 24-им у Європі. Його висота сягає 235 метрів з 57 поверхами.

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