У Мадриді «замінували» хмарочос, де розташовуються посольства



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Невідомий зателефонував до посольства Австралії в Іспанії, що розміщене в хмарочосі й повідомив про загрозу вибуху бомби, - поліція

Людей з будівлі евакуювали

У столиці Іспанії Мадриді через повідомлення про загрозу вибуху евакуювали людей з хмарочосу, де розташовані кілька посольств.

Про це повідомляє Independent із посиланням на поліцію.

«У Мадриді евакуювали хмарочос, де знаходяться кілька посольств, після повідомлення про загрозу вибуху бомби», - йдеться у повідомленні.

За словами речниці іспанської поліції, невідомий зателефонував до посольства Австралії в Іспанії, що розміщене в будівлі й повідомив про загрозу вибуху бомби.

В результаті охоронці хмарочосу евакуювали всю будівлю.

Зазначається, що у будівлі також знаходяться посольства Великої Британії, Канади й Нідерландів.

Нині біля хмарочоса перебувають пожежники й правоохоронці.

Як повідомляє Independent, вказаний хмарочос є четвертим за висотою в Іспанії й 24-им у Європі. Його висота сягає 235 метрів з 57 поверхами.