У Мадриді «замінували» хмарочос, де розташовуються посольства
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Людей з будівлі евакуювали
У столиці Іспанії Мадриді через повідомлення про загрозу вибуху евакуювали людей з хмарочосу, де розташовані кілька посольств.
Про це повідомляє Independent із посиланням на поліцію.
«У Мадриді евакуювали хмарочос, де знаходяться кілька посольств, після повідомлення про загрозу вибуху бомби», - йдеться у повідомленні.
За словами речниці іспанської поліції, невідомий зателефонував до посольства Австралії в Іспанії, що розміщене в будівлі й повідомив про загрозу вибуху бомби.
В результаті охоронці хмарочосу евакуювали всю будівлю.
Зазначається, що у будівлі також знаходяться посольства Великої Британії, Канади й Нідерландів.
Нині біля хмарочоса перебувають пожежники й правоохоронці.
Як повідомляє Independent, вказаний хмарочос є четвертим за висотою в Іспанії й 24-им у Європі. Його висота сягає 235 метрів з 57 поверхами.