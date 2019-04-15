З початку доби у Києві вже «замінували» 11 об’єктів (список)



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Повідомлення про мінування надходять на електронну адресу закладів

Починаючи з ночі 15 квітня, у Києві почали масово «мінувати» різні будівлі і заклади. У список потрапили торгові центри і готелі. Більшість повідомлень надходить через електронну пошту.

З опівночі і станом на 11:00 надійшли повідомлення про замінування 11 об'єктів, пише Інформатор.

У тексті листа на електронну адресу невідомі пишуть про те, що в будівлі знаходиться бомба з таймером, а відлік часу починається після відкриття і прочитання листа. Закінчується повідомлення іронічною фразою «Вдалого польоту».

При цьому, на кожну адресу виїжджають всі екстрені служби: патрульні, вибухотехніки, медики, слідчо-оперативна група і пожежні. З будівель евакуюють персонал і відвідувачів. А вибухотехніки обстежують кожне приміщення, щоб переконатися в тому, що ніяких небезпечних предметів немає.

Після перевірок за жодною з адрес нічого не знайшли.

До списку потрапили такі об'єкти:

Готель «Турист» замінували ще вночі, він знаходиться за адресою Раїси Окіпної, 2;

готель «Мир» за адресою проспект Голосіївський, 7 теж потрапив до списку вночі;

готель Bonapart за адресою бульвар Дружби Народів 14-16, повідомили приблизно о 05:00;

готель Staro, який знаходиться за адресою вулиця Костянтинівська, 34б;

готель Alfavito за адресою вулиця Предславинська, 35Д, «замінували» близько 06:00;

готель Florida за адресою вулиця Данила Щербаківського, 52 «замінували» близько 7:00;

ТРЦ «Проспект» за адресою вулиця Гната Хоткевича, 1б, закінчили перевіряти о 09:57;

ТРЦ «Район» за адресою вулиця Лаврухіна, 4, перевірили на наявність небезпечних предметів і нічого не знайшли;

готель Viktoriya Family за адресою вулиця Тулузи, 3б, зараз обстежують правоохоронці;

ТРЦ «Домосфера» за адресою Столичне шосе, 101, «замінували» близько 10:00;

ТРЦ «Космополіт» за адресою вулиця Вадима Гетьмана, 6, також зараз перевіряють.

Хто саме повідомляє про бомби і подробиці інциденту, з'ясовуватимуть правоохоронці.

Як повідомлялося, у неділю, 14 квітня, ввечері в Києві евакуювали персонал і відвідувачів гіпермаркетів «Ашан». Близько 19:00 до всіх магазинах прибули рятувальники, вибухотехніки і поліція. Також цього дня в Києві евакуювали і торгово-розважальний комплекс «Маггелан».

До 23:00 всі супермаркети «Ашан» перевірили правоохоронці. Підозрілих предметів не виявили.

Крім того, у неділю вдень протягом години до поліції Києва надійшло п’ять анонімних повідомлень про замінування чотирьох готелів на вулицях Хрещатик, Ірининська і Михайлівська , а також міжнародного центру сучасного мистецтва та торгового центру на вулиці Басейній.

Минулого тижня - з 8 по 14 квітня - столичні рятувальники здійснили 47 виїздів для відпрацювання інформації щодо мінування об’єктів міста