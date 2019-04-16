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    Невдало «пожартував»: на Київщині учень 8 класу «замінував» школу

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    Невдало «пожартував»: на Київщині учень 8 класу «замінував» школу

    За неправдиве повідомлення про замінування школи понесуть відповідальність батьки 13-річного хлопця

    На спецлінію 102 надійшло повідомлення про замінування однієї з загальноосвітніх шкіл у Білій Церкві. Який саме навчальний заклад, заявник не сказав. При спробі поліцейських знову з ним зв’язатись, мобільний телефон був вже вимкнутим.

    Як повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області, групи реагування патрульної поліції оперативно перевірили усі школи та підвальні приміщення. Факт замінування не підтвердився.

    У цей час працівники карного розшуку спільно зі співробітниками ювенальної превенції швидко встановили особу «мінера». Ним виявився учень 8 класу. Чому так він «пожартував», школяр відмовився пояснити.   

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    За даним фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Це карається позбавленням волі на строк від двох до шести років.

    Оскільки 13-річний хлопчина не досяг віку кримінальної відповідальності, покарання понесуть його батьки. На них складуть адміністративний протокол за невиконання обов'язків щодо виховання дітей (ст.184 КУпАП) і зобов’яжуть сплатити штраф у розмірі від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

    Як повідомлялося, у ніч на 16 квітня в Києві «замінували» будівлю «Укртелефільму», яка розташоване на вулиці Туманяна, 15. Співробітники поліції евакуювали близько 50 осіб, які займалися зйомками реклами.

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