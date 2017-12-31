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    У Македонії паніка: у країні сталася серія землетрусів

    Магнітуда найсильнішого із землетрусів складала 5,1 бала
    На південному сході Македонії відбулася серія землетрусів, яка спричинила паніку та пошкодила будинки у районі епіцентру поштовхів. Інформації про постраждалих наразі немає. Македонська національна сейсмологічна обсерваторія заявила, що магнітуда найсильнішого із землетрусів складала 5,1 бала, його зафіксували в районі Дойран, що на кордоні з
    • Сьогодні, 18:11
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    Магнітуда найсильнішого із землетрусів складала 5,1 бала

    На південному сході Македонії відбулася серія землетрусів, яка спричинила паніку та пошкодила будинки у районі епіцентру поштовхів. Інформації про постраждалих наразі немає.

    Македонська національна сейсмологічна обсерваторія заявила, що магнітуда найсильнішого із землетрусів складала 5,1 бала, його зафіксували в районі Дойран, що на кордоні з Грецією.

    Епіцентр був розташований у 12 кілометрах від грецького селища Дросато на глибині близько 15 кілометрів, поштовхи відчувалися в македонському місті Струміца, на півночі Греції та в містах Петріч і Санданскі на південному-сході Болгарії.

    Обсерваторія заявила 2 січня, що з вечора 1 січня в цьому районі було зареєстровано близько 100 помірних поштовхів.

    У районі Дойран і раніше відбувалися потужні землетруси, зокрема, у 1931 році там зафіксували поштовхи магнітудою 6,6 бала.

    Нагадаємо, 31 грудня у Греції стався землетрус, магнітуду якого фахівці оцінили в 4,6. Поштовхи відчувалися в Афінах, а також у центральній частині країни.

    Джерело: Радіо Свобода

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