У маленькому італійському місті зупинили коронавірус за допомогою експерименту



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Всім мешканцям маленького італійського міста зробили тест на коронавірус

Усім мешканцям міста зробили тест на коронавірус

У маленькому місті на півночі Італії зупинили появу нових випадків зараження коронавірусом за допомогою експерименту.

Коли комуна Во Еуганео неподалік від Венеції опинилася в епіцентрі європейського спалаху COVID-19, там з самого початку розгорнули активне тестування населення, – пише ВВС.

Всім 3 400 мешканцям міста, незалежно від наявності у них симптомів, зробили тести на коронавірус. Тих, у кого діагноз підтвердився, відправили на суворий карантин. Людей, з якими вони контактували, – теж. Через 10 днів всіх протестували повторно, і кількість хворих знизилося на 90%. Про це розповів італійським та британським ЗМІ професор Андреа Кресанті з університету Imperial College London, який брав участь у експерименті.

Саме у містечку Во Еуганео 22 лютого зафіксували першу в Італії смерть від коронавірусу,

«Тестування було вкрай важливим, воно врятувало багато життів», – наголосив журналістам мер міста Джуліано Мартіні.

Цього тижня Всесвітня організація охорони здоров’я закликала всі країни активно тестувати населення на коронавірус, наслідуючи приклад Південної Кореї та Тайваню.

«Наше основне послання: тестуйте, тестуйте, тестуйте», – сказав очільник ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.

За словами професора Андреа Кресанті, у містечку Во Еуганіо тестували всіх, зокрема, людей без симптомів.

Аналізи виявили вірус у 3% населення міста. На кожну людину, яка мала коронавірус з симптомами, виявили 10 носіїв без симптомів. Усіх ізолювали.

У містечку Во Еуганео протестували всіх мешканців на коронавірус і виявили чимало людей, які заразилися, але не мали жодних симптомів

«Коли людей протестували вдруге, виявилося, що рівень позитивних результатів впав на 90%», – сказав експерт.

Важливо, що повторне тестування виявило щонайменше шість заражених без симптомів, їх помістили в карантин.

«Якби їх не виявили, інфекція продовжила б поширюватися», – сказав Андреа Кресанті в інтерв’ю британській газеті Financial Times.

Хоча всіх жителів окремо взятої країни протестувати неможливо, дуже важливо тестувати людей без симптомів, які мали контакт з хворими, вважає науковець.

Цю практику планують поширити на весь регіон Венето, де будуть брати 11 тис. аналізів на день.

Нагадаємо, сьогодні повідомляли, що за кількістю померлих від коронавірусу Італія встановила новий рекорд – 475 смертей, що перевищило максимальну денну кількість померлих у Китаї. Як пише bergamo.corriere.it, лише у місті Бергамо в середу 18 березня померло від коронавірусу 93 особи.

За останніми даними, всього в Італії коронавірусом заразилися 35 тис. 713 осіб. За минулу добу значно збільшилася кількість інфікованих – 4207 нових випадків.