Від коронавірусу у світі вже одужали понад 84 тисячі людей



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У світі одужали від коронавірусу майже 84 тисячі осіб

Китай зареєстрував 44 випадки зараження за добу та 957 осіб, які вилікувались

Станом на ранок 19 березня у світі зареєстровано 218 777 випадків зараження Covid-19, 8810 смертей та 84 113 осіб, що подолали хворобу.

Про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

В Італії кількість хворих зросла до 35 713 осіб, в Ірані –17 361, Іспанії – 14 769 та 12 327 заражень у Німеччині.

Окрім того, в Італії вилікувались 4025 людей, в Ірані – 5389, Іспанії – 1081 та 105 у Німеччині.

За минулу добу лідером за кількістю зафіксованих нових випадків інфікування стала Італія – 4207 осіб. В Ірані за цей час виявили 1192 випадки зараження, у Німеччині – 3070, Іспанії – 2162, Франції – 1369, США – 1365.

Найбільше смертей за добу також зареєстровано саме в Італії – 475 випадків. Водночас в Ірані померли 147 осіб, у Німеччині – 4, у Іспанії – 90, Франції – 0, США – 10

Окрім того, Італія також лідирує і за кількістю тих, хто одужав за цей час. Людей, що вилікувались там 1084. Наприклад у Німеччині таких лише 38, Іспанії – 53, США – 89.

Китай же зареєстрував 44 випадки зараження за добу та 957 осіб, які вилікувались. У провінції Хубей, де ще в лютому був центр епідемії, за добу зареєстрували 1 позитивний тест.

У Голландії та Швейцарії нарахували більше 300 випадків інфікування за вказаний період.

Нагадаємо, Британія закриває усі школи через коронавірус.

Також повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про початок перших випробувань вакцини від коронавірусу.

У Франції за порушення карантину за день оштрафували майже п'ять тисяч людей.