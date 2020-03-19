За добу загинули майже сто осіб. Італійські ЗМІ про те, що коїться в Бергамо (відео)



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Підрозділи італійської армії розвозять у Бергамо труни у крематорії регіону Фото: bergamo.corriere.it

Бергамо не може впоратися з великою кількістю летальних випадків, труни розміщують у місцевих церквах за відсутністю місць у моргах

За кількістю померлих від коронавірусу Італія встановила новий рекорд - 475 смертей, що перевищило максимальну денну кількість померлих у Китаї.

Як пише bergamo.corriere.it, лише у місті Бергамо в середу померло від коронавірусу 93 особи.

ЗМІ зазначає, що з такою кількістю летальних випадків місто впоратися не може, труни розміщують у місцевих церквах за відсутністю місць у моргах.

На допомогу приходять підрозділи італійської армії, які розвозять труни у крематорії п'ятьох найближчих міст регіону.

Варто додати, що рідним і близьким заборонено супроводжувати траурну церемонію.

За останніми даними, всього в Італії коронавірусом заразилися 35 тис. 713 осіб. За минулу добу значно збільшилася кількість інфікованих - 4207 нових випадків.

До слова, у вівторок, 17 березня, коронавірус був виявлений у останній європейській країні, де не було хворих - в Чорногорії. Також, після першого випадку захворювання в штаті Західна Вірджинія, коронавірус охопив США повністю.

У середу, 18 березня, в Україні підтвердили ще два випадки коронавірусу. Зокрема, вірус виявили у 52-річного маріупольця, який повернувся із Єгипту.

Всього в Україні 16 підтверджених випадків коронавірусу, два із яких - летальні.

Президент Володимир Зеленський назвав брехнею страшилки про 400 тисяч хворих на коронавірус в Україні.