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    У світі

    За добу загинули майже сто осіб. Італійські ЗМІ про те, що коїться в Бергамо (відео)

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    Підрозділи італійської армії розвозять у Бергамо труни у крематорії регіону - За добу загинули майже сто осіб. Італійські ЗМІ про те, що коїться в Бергамо (відео)
    Підрозділи італійської армії розвозять у Бергамо труни у крематорії регіону
    Фото: bergamo.corriere.it

    Бергамо не може впоратися з великою кількістю летальних випадків, труни розміщують у місцевих церквах за відсутністю місць у моргах

    За кількістю померлих від коронавірусу Італія встановила новий рекорд - 475 смертей, що перевищило максимальну денну кількість померлих у Китаї.

    Як пише bergamo.corriere.it, лише у місті Бергамо в середу померло від коронавірусу 93 особи.

    ЗМІ зазначає, що з такою кількістю летальних випадків місто впоратися не може, труни розміщують у місцевих церквах за відсутністю місць у моргах.

    На допомогу приходять підрозділи італійської армії, які розвозять труни у крематорії п'ятьох найближчих міст регіону.

    Варто додати, що рідним і близьким заборонено супроводжувати траурну церемонію.

    За останніми даними, всього в Італії коронавірусом заразилися 35 тис. 713 осіб. За минулу добу значно збільшилася кількість інфікованих - 4207 нових випадків.

    До слова, у вівторок, 17 березня, коронавірус був виявлений у останній європейській країні, де не було хворих - в Чорногорії. Також, після першого випадку захворювання в штаті Західна Вірджинія, коронавірус охопив США повністю.

    У середу, 18 березня, в Україні підтвердили ще два випадки коронавірусу. Зокрема, вірус виявили у 52-річного маріупольця, який повернувся із Єгипту.

    Всього в Україні 16 підтверджених випадків коронавірусу, два із яких - летальні.

    Президент Володимир Зеленський назвав брехнею страшилки про 400 тисяч хворих на коронавірус в Україні.

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