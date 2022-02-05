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    У Марокко рятувальники кілька днів намагаються витягти п'ятирічного хлопчика із колодязя

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    За допомогою камер рятувальники дізналися, що хлопчик живий - У Марокко рятувальники кілька днів намагаються витягти п'ятирічного хлопчика із колодязя
    За допомогою камер рятувальники дізналися, що хлопчик живий
    фото з відкритих джерел

    Увесь світ спостерігає за операцією порятунку дитини

    П'ятирічний хлопчик, що живе в селі Ігран (північ Марокко), 1 лютого впав у колодязь глибиною 32 м. Рятувальна операція триває вже п'ятий день. За нею спостерігає весь світ, повідомляє Morocco World News.

    Повідомляється, що хлопчик на ім'я Райан впав у колодязь глибиною 32 метри 1 лютого. У колодязь вдалося спустити камеру, яка показала, що дитина жива, проте постраждала.

    Як пишуть ЗМІ, щоб витягнути хлопчика, було вирішено викопати шурф поруч з колодязем, а потім пробити стіну. На даний момент роботи ведуться цілодобово. При цьому, за повідомленнями оперативників, існує небезпека обвалення грунту.

    У рятувальній операції беруть участь десятки людей із підрозділів цивільної оборони, а також лікарі і рятувальники.

    За рятувальною операцією спостерігає весь світ. У соціальних мережах з'явився хештег #SaveRayan, який став одним з найпопулярніших в Twitter.

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    Публикация от ۞ OhMyMaroc (@ohmymaroc)

    Наразі відомо, що до порятунку залишилися останні метри. Задля безпеки хлопчика рятувальники обережно руками відкопують прохід у колодязь.

    До слова, у Луцьку рятувальники визволили маленького хлопчика, який застряг у батареї і не міг самостійно вибратися. Рятувальникам вдалося звільнити дитину без застосування механізованого обладнання.

    Теги: ЗМІ рятувальники Марокко Instagram небезпека
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    У Марокко рятувальники кілька днів намагаються витягти п'ятирічного хлопчика із колодязя