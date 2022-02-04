На Вінниччині «швидка» з медиками злетіла у кювет

Медики, які перебували в авто, не зазнали травм

Водій екстреної медичної допомоги не впорався із керуванням

У місті Хмільник, що на Вінниччині, з дороги злетіла карета «швидкої». Її водій не впорався з керуванням та спецтранспорт злетів у кювет. На місце викликали надзвичайників.

«До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на третьому провулку Вугринівському в м. Хмільник водій автомобіля екстреної медичної допомоги не впоравшись з керуванням з'їхав у кювет. На момент даної події в транспортному засобі перебувало двоє медичних працівників. Прибувши до місця події, рятувальники 9 ДПРЧ відбуксирували транспортний засіб на безпечну ділянку автошляху», – повідомляють у ГУ ДСНС України у Вінницькій області.

Там також рапортують, від початку року на території області зареєстровано – 49 ДТП, загинуло – 17 осіб, травмовано – 43 особи, врятовано – 3 особи.

Нагадаємо, у центрі міста Пустомити, яке розташоване у Львівській області, автомобіль швидкої допомоги виконуючи виклик збив 40-річного пішохода. Чоловік отримав тяжкі травми та був госпіталізований до одного з медичних закладів Львова.

Раніше повідомлялося, що п’яний водій «швидкої» влаштував ДТП на Закарпатті.

До слова, у Дніпрі поліція затримала водія, який в стані алкогольного сп'яніння спричинив ДТП із чотирма автівками.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримали водій та двоє пасажирів транспортного засобу Volkswagen Golf, серед яких хлопчик 2020 року народження. Їх доставлено до лікарні.