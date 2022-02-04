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    На Вінниччині «швидка» з медиками злетіла у кювет

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    Медики, які перебували в авто, не зазнали травм - На Вінниччині «швидка» з медиками злетіла у кювет
    Медики, які перебували в авто, не зазнали травм
    фото з відкритих джерел

    Водій екстреної медичної допомоги не впорався із керуванням

    У місті Хмільник, що на Вінниччині, з дороги злетіла карета «швидкої». Її водій не впорався з керуванням та спецтранспорт злетів у кювет. На місце викликали надзвичайників.

    «До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на третьому провулку Вугринівському в м. Хмільник водій автомобіля екстреної медичної допомоги не впоравшись з керуванням з'їхав у кювет. На момент даної події в транспортному засобі перебувало двоє медичних працівників. Прибувши до місця події, рятувальники 9 ДПРЧ відбуксирували транспортний засіб на безпечну ділянку автошляху», – повідомляють у ГУ ДСНС України у Вінницькій області.

    Там також рапортують, від початку року на території області зареєстровано – 49 ДТП, загинуло – 17 осіб, травмовано – 43 особи, врятовано – 3 особи.

    Нагадаємо, у центрі міста Пустомити, яке розташоване у Львівській області, автомобіль швидкої допомоги виконуючи виклик збив 40-річного пішохода. Чоловік отримав тяжкі травми та був госпіталізований до одного з медичних закладів Львова.

    Раніше повідомлялося, що п’яний водій «швидкої» влаштував ДТП на Закарпатті.

    До слова, у Дніпрі поліція затримала водія, який в стані алкогольного сп'яніння спричинив ДТП із чотирма автівками.

    Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримали водій та двоє пасажирів транспортного засобу Volkswagen Golf, серед яких хлопчик 2020 року народження. Їх доставлено до лікарні.

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    Теги: ДТП ДСНС дороги водій автомобіль рятувальники Вінниччина
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    На Вінниччині «швидка» з медиками злетіла у кювет