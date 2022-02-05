На Одещині спалахнула масштабна пожежа на складах (фото)

ДСНС змогла ліквідувати пожежу менш ніж за годину

В селі Усатово, що неподалік від Одеси, сьогодні спалахнули складські приміщення. Про це інформує пресслужба ДСНС.

Зазнчається, що об 11:08, до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селі Усатово, Одеського району, по вулиці 1-й масив, палають складські приміщення.

Складність гасіння пожежі полягала у тому, що вогонь швидко розповсюджувався через горючі матеріали, що знаходились всередині складу, а також через пізнє повідомлення про пожежу. На час прибуття перших підрозділів полум'ям вже була охоплена більша частина одноповерхової складської будівлі (орієнтовно 500 кв. м).

На місці пожежі було розгорнуто штаб пожежогасіння та організовано роботу двох оперативних дільниць.

Через те, що об'єкт не забезпечений зовнішнім протипожежним водопостачанням, забір води здійснювався від найближчого пожежного гідранта, який був на відстані близько 300 м від місця пожежі.

О 12:13 рятувальникам вдалось локалізувати пожежу та о 12:54 – ліквідувати на загальній площі 800 кв. м. Загиблих та постраждалих внаслідок займання немає.

Як повідомлялося, у пожежі на Київщині загинула жінка.

Нагадаємо, у ніч на 2 лютого, в Києві сталася пожежа на вулиці Дегтярівській, там вщент згоріла станція технічного обслуговування автомобілів.

Також на Київщині у селі Вишгородського району згорів будинок культури.

Читайте також: