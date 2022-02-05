  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    На Одещині спалахнула масштабна пожежа на складах (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вогнеборці оперативно ліквідували загоряння - На Одещині спалахнула масштабна пожежа на складах (фото)
    Вогнеборці оперативно ліквідували загоряння
    фото: facebook/MNS.GOV.UA

    ДСНС змогла ліквідувати пожежу менш ніж за годину

    В селі Усатово, що неподалік від Одеси, сьогодні спалахнули складські приміщення. Про це інформує пресслужба ДСНС.

    Зазнчається, що об 11:08, до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селі Усатово, Одеського району, по вулиці 1-й масив, палають складські приміщення.

    Складність гасіння пожежі полягала у тому, що вогонь швидко розповсюджувався через горючі матеріали, що знаходились всередині складу, а також через пізнє повідомлення про пожежу. На час прибуття перших підрозділів полум'ям вже була охоплена більша частина одноповерхової складської будівлі (орієнтовно 500 кв. м).

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    На Одещині спалахнула масштабна пожежа на складах (фото)
    На Одещині спалахнула масштабна пожежа на складах (фото)
    На Одещині спалахнула масштабна пожежа на складах (фото)
    На Одещині спалахнула масштабна пожежа на складах (фото)
    На Одещині спалахнула масштабна пожежа на складах (фото)
    На Одещині спалахнула масштабна пожежа на складах (фото)
    На Одещині спалахнула масштабна пожежа на складах (фото)
    На Одещині спалахнула масштабна пожежа на складах (фото)
    На Одещині спалахнула масштабна пожежа на складах (фото)
    На Одещині спалахнула масштабна пожежа на складах (фото)
    фото: facebook/MNS.GOV.UA

    На місці пожежі було розгорнуто штаб пожежогасіння та організовано роботу двох оперативних дільниць.

    Через те, що об'єкт не забезпечений зовнішнім протипожежним водопостачанням, забір води здійснювався від найближчого пожежного гідранта, який був на відстані близько 300 м від місця пожежі.

    О 12:13 рятувальникам вдалось локалізувати пожежу та о 12:54 – ліквідувати на загальній площі 800 кв. м. Загиблих та постраждалих внаслідок займання немає.

    Як повідомлялося, у пожежі на Київщині загинула жінка.

    Нагадаємо, у ніч на 2 лютого, в Києві сталася пожежа на вулиці Дегтярівській, там вщент згоріла станція технічного обслуговування автомобілів.

    Також на Київщині у селі Вишгородського району згорів будинок культури.

    Читайте також:
    Теги: пожежа ДСНС Одещина рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Одещині спалахнула масштабна пожежа на складах (фото)