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    Рятувальники визволили трирічного хлопчика, який застряг у батареї (фото)

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    Рятувальникам вдалося звільнити дитину без застосування обладнання - Рятувальники визволили трирічного хлопчика, який застряг у батареї (фото)
    Рятувальникам вдалося звільнити дитину без застосування обладнання
    фото: dsns.gov.ua

    Рятувальники звернулися до батьків та попросили уважніше стежити за своїми дітьми

    У Луцьку рятувальники визволили маленького хлопчика, який застряг у батареї і не міг самостійно вибратися. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    Рятувальникам вдалося звільнити дитину без застосування механізованого обладнання.

    «Ми також сподіваємося, що гарячі батареї не завдали малюку шкоди. Шановні батьки! Ми усвідомлюємо, що, аби залізти у ту злощасну батарею, дитині знадобилося кілька хвилин, але, все-таки, просимо вас більш відповідальніше дивитися за своїми дітьми!» – наголосили в ДСНС.

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    Рятувальники визволили трирічного хлопчика, який застряг у батареї (фото)
    Рятувальники визволили трирічного хлопчика, який застряг у батареї (фото)
    Рятувальники визволили трирічного хлопчика, який застряг у батареї (фото)
    фото: dsns.gov.ua

    Нагадаємо, у Дніпрі двоє підлітків провалились під кригу на відстані 30 м від берега.

    Теги: державна служба ДСНС діти Луцьк рятувальники батьки
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    Рятувальники визволили трирічного хлопчика, який застряг у батареї (фото)