Рятувальники визволили трирічного хлопчика, який застряг у батареї (фото)

Рятувальники звернулися до батьків та попросили уважніше стежити за своїми дітьми

У Луцьку рятувальники визволили маленького хлопчика, який застряг у батареї і не міг самостійно вибратися. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Рятувальникам вдалося звільнити дитину без застосування механізованого обладнання.

«Ми також сподіваємося, що гарячі батареї не завдали малюку шкоди. Шановні батьки! Ми усвідомлюємо, що, аби залізти у ту злощасну батарею, дитині знадобилося кілька хвилин, але, все-таки, просимо вас більш відповідальніше дивитися за своїми дітьми!» – наголосили в ДСНС.

Нагадаємо, у Дніпрі двоє підлітків провалились під кригу на відстані 30 м від берега.