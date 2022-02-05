Рятувальники попереджають про сніголавинну небезпеку в Карпатах

Рятувальники закликають туристів не йти в гори

Рятувальники попереджають про значну сніголавинну небезпеку в горах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей. Про це повідомляє ДСНС.

«За даними УкрГідрометцентру, 5-6 лютого на високогір'ї Закарпатської області утримається, а 6-7 лютого, у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами, у горах Івано-Франківської та Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», – йдеться у повідомленні.

У ДСНС також застерігають громадян: бути дуже обережними під час виходу на замерзлі водойми, не ризикувати життям, виходячи на тонку кригу, а також у період температурних коливань.

Як зазначається, з метою профілактично-роз'яснювальної роботи, рятувальники провели низку рейдів у різних регіонах України.

«Якщо з вами сталася надзвичайна подія, або ви стали свідком такої, - не зволікайте, телефонуйте до Служби порятунку за номером 101!», – нагадують у ДСНС.

У січні 2022 року рятувальники Івано-Франківщини провели дві пошуково-рятувальні операції у Карпатах. Загалом у 2021 їх було 140, третина – взимку.

Надзвичайники рекомендують мандрівникам, які вирушили у гори, завантажувати спеціальний мобільний застосунок «Порятунок у горах».