У Мексиці розбився гелікоптер з главою МВС країни

Судно зазнало аварії під час інспекційного обльоту постраждалих від землетрусу зон

У Мексиці розбився військовий гелікоптер, у якому перебували міністр внутрішніх справ країни Альфонсо Наваррете і губернатор штату Оахака Алехандро Мурат. Про це глава МВС Мексики повідомив телеканалу Televisa. Обидва політики вижили. Як зазначає телеканал, гвинтокрил упав незадовго до посадки, з якихось причин пілот не зміг упоратися з



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Катастрофа гелікоптера у Мексиці

Судно зазнало аварії під час інспекційного обльоту постраждалих від землетрусу зон

У Мексиці розбився військовий гелікоптер, у якому перебували міністр внутрішніх справ країни Альфонсо Наваррете і губернатор штату Оахака Алехандро Мурат. Про це глава МВС Мексики повідомив телеканалу Televisa.

Обидва політики вижили. Як зазначає телеканал, гвинтокрил упав незадовго до посадки, з якихось причин пілот не зміг упоратися з керуванням. Крім Наваррете і Мурата, у вертольоті перебували військовослужбовці.

Наголошується, що повітряне судно зазнало аварії під час інспекційного обльоту постраждалих від землетрусу зон. Як повідомили в МВС Мексики, в результаті інциденту загинуло двоє людей, які перебували на землі.

Нагадаємо, землетрус у Мексиці магнітудою 7,2 стався в ніч на 17 лютого 2018 року.

Джерело: РБК-Україна