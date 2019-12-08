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    У світі

    У Мінську другий день триває протест проти інтеграції Білорусі та Росії

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    <p>Протест у Мінську, 7 грудня 2019 року</p> - У Мінську другий день триває протест проти інтеграції Білорусі та Росії

    Протест у Мінську, 7 грудня 2019 року

    Фото Радіо Свобода

    Критики білоруського президента вважають, що нові угоди про інтеграцію з Росією загрожують незалежності країни

    У столиці Білорусі Мінську 8 грудня відбувається акція протесту проти «поглиблення інтеграції» Білорусі та Росії. Наразі в акції під гаслом «Ні аншлюсу» бере участь кількасот людей.

    Білоруська служба Радіо Свобода веде пряму трансляцію події.

    7 грудня близько тисячі людей долучилися до аналогічної акції. Спочатку вони сформували живий ланцюг на проспекті Незалежності, а тоді попрямували ходою від Жовтневої площі до площі Свободи, скандуючи «Жыве Беларусь!»

    Близько полудня за місцевим часом (11:00 за Києвом) на Жовтневій площі трапилася сутичка між протестувальниками і силовиками, які намагалися заблокувати ходу і не пустити активістів до сходів Палацу республіки. Як заявили в поліції, акція – несанкціонована.

    Як повідомлялося, у центрі Києва зібрали акцію на підтримку незалежності Білорусі.

    Свобода акція протест Беларусь
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