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    У Москві чоловік кинув дівчину під колеса автобуса (відео)

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    У Москві чоловік кинув дівчину під колеса автобуса - У Москві чоловік кинув дівчину під колеса автобуса (відео)
    У Москві чоловік кинув дівчину під колеса автобуса
    Фото: скріншот відео

    Винуватця вже затримали правоохоронні органи

    У Москві біля Київського вокзалу чоловік покинув дівчину під колеса електробуса. Вона загинула. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

    Інцидент стався через особистий конфлікт. Чоловік почав бити дівчину ногами і сильно її штовхнув. Вона вдарилася головою об асфальт і потрапила під автобус, який проїздив повз.

    Через отримані травми дівчина померла.

    Обережно: кадри містять сцени насильства.

    Винуватця вже затримали правоохоронні органи. Порушено кримінальну справу. Зараз слідство з'ясовує всі обставини і причину події.

    Telegram-канал «Москва 24» стверджує, що бійку розпочала саме загибла дівчина. Мовляв, це підтверджують кадри відео.

    Обережно: кадри містять сцени насильства.

    Зазначимо, 5 жовтня на трасі Київ – Чоп у Львівській області трапилася моторошна аварія за участю п’яти автівок. Внаслідок ДТП загинула одна людина .

    Пізніше 27 вересня на Вінниччині на заокругленій ділянці дороги водій автомобіля Fiat Doblo з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом.

    Також на Одещині сталася ДТП за участі поліцейських, постраждали чотири людини.

    Теги: Росія смерть аварія чоловік
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    У Москві чоловік кинув дівчину під колеса автобуса (відео)