У Москві чоловік кинув дівчину під колеса автобуса (відео)

У Москві чоловік кинув дівчину під колеса автобуса

Винуватця вже затримали правоохоронні органи

У Москві біля Київського вокзалу чоловік покинув дівчину під колеса електробуса. Вона загинула. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Інцидент стався через особистий конфлікт. Чоловік почав бити дівчину ногами і сильно її штовхнув. Вона вдарилася головою об асфальт і потрапила під автобус, який проїздив повз.

Через отримані травми дівчина померла.

Обережно: кадри містять сцени насильства.

Винуватця вже затримали правоохоронні органи. Порушено кримінальну справу. Зараз слідство з'ясовує всі обставини і причину події.

Telegram-канал «Москва 24» стверджує, що бійку розпочала саме загибла дівчина. Мовляв, це підтверджують кадри відео.

Обережно: кадри містять сцени насильства.

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