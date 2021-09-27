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    На Одещині сталася ДТП за участі поліцейських, постраждали чотири людини

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    Поліцейські встановлюють обставини ДТП з чотирма травмованими у Тарутине - На Одещині сталася ДТП за участі поліцейських, постраждали чотири людини
    Поліцейські встановлюють обставини ДТП з чотирма травмованими у Тарутине
    Фото: Нацполіція

    32-річний водій «Mercedes-Benz» не впорався з керуванням та зіткнувся з опорою моста

    У Одеській області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) у селищі Тарутине. В результаті постраждали четверо людей, з яких троє поліцейських. Про це повідомляє пресслужба поліції.

    За попередньою інформацією, 32-річний водій Mercedes-Benz не впорався з керуванням та зіткнувся з опорою моста.

    У результаті аварії постраждали кермувальник та троє його пасажирів – співробітників місцевого відділення поліції, які знаходилися поза службою.

    Потерпілих оглянули лікарі: водія, 22-річну жінку та її 31-річного колегу відпустили на амбулаторне лікування. 21-річна пасажирка знаходиться у місцевій лікарні з переломом щелепи та ключиці.

    На місці події працювали слідчо-оперативна група та працівники Державного бюро розслідувань. Обставини аварії встановлюються.

    Теги: ДТП Одещина водій
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    На Одещині сталася ДТП за участі поліцейських, постраждали чотири людини