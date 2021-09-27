На Одещині сталася ДТП за участі поліцейських, постраждали чотири людини

Поліцейські встановлюють обставини ДТП з чотирма травмованими у Тарутине

32-річний водій «Mercedes-Benz» не впорався з керуванням та зіткнувся з опорою моста

У Одеській області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) у селищі Тарутине. В результаті постраждали четверо людей, з яких троє поліцейських. Про це повідомляє пресслужба поліції.

За попередньою інформацією, 32-річний водій Mercedes-Benz не впорався з керуванням та зіткнувся з опорою моста.

У результаті аварії постраждали кермувальник та троє його пасажирів – співробітників місцевого відділення поліції, які знаходилися поза службою.

Потерпілих оглянули лікарі: водія, 22-річну жінку та її 31-річного колегу відпустили на амбулаторне лікування. 21-річна пасажирка знаходиться у місцевій лікарні з переломом щелепи та ключиці.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та працівники Державного бюро розслідувань. Обставини аварії встановлюються.