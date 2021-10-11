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    Алкоголь і метадон. Речник МВС розповів подробиці експертизи про причини смерті Полякова

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    Антон Поляков помер у молодому віці попередньо через проблеми із серцем - Алкоголь і метадон. Речник МВС розповів подробиці експертизи про причини смерті Полякова
    Антон Поляков помер у молодому віці попередньо через проблеми із серцем
    Фото: Instagram нардепа Полякова

    Криміналісти мають провести ще низку поглиблених досліджень, зазначив речник МВС

    У крові народного депутата Антона Полякова, якого 8 жовтня знайшли мертвим на пасажирському сидінні таксі, виявили алкоголь та метадон. Саме поєднання спиртних напоїв та наркотичної речовини й могло викликати гостру коронарну недостатність, від якої помер Поляков. Про це повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко в ефірі телеканалу «Україна 24».

    «Ще не дійшли ніяких висновків, розслідування триває, підозри ще нікому не висунуті. З нових даних єдине, що можна сказати, – що судово-медичні експерти повідомили слідству, що в організмі загиблого, крім невеликої дози алкоголю, є така речовина, як метадон. Але який саме метадон, коли він потрапив в організм, стосовно часу смерті і як це могло безпосередньо вплинути на смерть потерпілого, – ще буде встановлюватися після глибоких досліджень», – сказав Шевченко.

    Речник додав, що криміналісти мають провести ще низку поглиблених досліджень. Вони дадуть відповідь на запитання, про який саме метадон ідеться, коли він потрапив в організм, стосовно часу смерті і як це могло безпосередньо вплинути на смерть потерпілого.

    Зазначимо, що метадон – це напівсинтетичний наркотичний лікарський засіб, котрий заборонений у всіх країнах світу поряд із кодеїном і декстрометорфаном, через високу смертність і наркоманію.

    Нагадаємо, за даними поліції, ввечері Поляков разом зі своїм знайомим Русланом Джабулатовим відпочивав в одному з розважальних закладів Києва, де вживав алкогольні напої.

    Також соратник Полякова розповів про останні години життя нардепа.

    Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим у таксі уночі 8 жовтня. Полякова знайшли у таксі, яке патрульні спинили за порушення правил. Полякова нудило у машині, а потім почалися конвульсії. Швидка не змогла його врятувати.

    Також слідчі назвали попередню причину смерті нардепа Полякова, однак відзначили, що наразі очікують результатів інших судово-медичних досліджень.

    Нагадаємо, 15 листопада 2019 року фракція «Слуга народу» виключила народних депутатів Анну Скороход і Антона Полякова. Вони стали першими, кого «Слуга народу» фактично вигнала із фракції. Офіційна причина – неголосування за законопроєкти, за якими є спільне рішення фракції. Згодом Поляков приєднався до депутатської групи «За майбутнє». Під час місцевих виборів партія «За майбутнє» висунула Антона Полякова на посаду Чернігівського міського голови.

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    Теги: МВС алкоголь смерть розслідування Антон Поляков
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    Алкоголь і метадон. Речник МВС розповів подробиці експертизи про причини смерті Полякова