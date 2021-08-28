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    У Москві депутатка від «Єдиної Росії» урочисто відкрила нові сходи (відео)

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    На відкритті урочисто перерізали червону стрічку - У Москві депутатка від «Єдиної Росії» урочисто відкрила нові сходи (відео)
    На відкритті урочисто перерізали червону стрічку
    Фото: Людмила Стебенкова/Facebook

    Людмила Стебенкова влаштувала з приводу відкриття сходів до звичайної багатоповерхівки пишне торжество

    Депутатка Московської міської думи від партії «Єдина Росія» Людмила Стебенкова відкрила ... сходи. Звичайні сходи до під'їзду житлового будинку. Із цього приводу влаштували пишне торжество, не забули навіть про відеозйомку.

    «У мешканців будинку 9 На Мячковскому бульварі була мрія – красиві і міцні сходи вхідних груп під'їздів. Плитка двоколірна, добре просушена, міцна. Зручні скати для візочків. Мрія здавалася нездійсненною. Але ми з жителями все подолали.

    Плитку виготовили торік, не встигли укласти через дощі, складували в сухих умовах. І ось сьогодні ми урочисто відкрили перший відремонтований під'їзд. Подякувала жителям за наполегливість і бажання дбайливо витрачати бюджетні кошти на якісні роботи, Управі і державній бюджетній установі «Житловик» – за мудрість, відповідальність і терпіння в роботі з жителями. Свято вдалося!», – написала в соцмережі сама Стебенкова.

    Тим часом, як повідомляє видання argumenti.ru, Людмила Стебенкова – досвідчена депутатка. Народною обраницею вона стала ще 1993 року, у момент заснування Московської міської думи. Стебникова є власницею 200-метрової двоповерхової елітної квартири вартістю 80 мільйонів рублів.

    Раніше повідомлялося, що відома радянська і російська актриса театру і кіно, а також народна артистка РРФСР Катерина Васильєва прийняла чернечий постриг. 76-річна Васильєва за сою творчу кар'єру зіграла більш ніж в двох сотнях фільмів. Найвідоміші з її робіт – «Бумбараш», «Звичайне диво», «Чародії», «Екіпаж», «Солом'яний капелюшок».

    Теги: Росія кіно Мрія партії актриса
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    У Москві депутатка від «Єдиної Росії» урочисто відкрила нові сходи (відео)