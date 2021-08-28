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    Чи треба зустрічатися з Путіним? Американський дипломат дав пораду Зеленському

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    Координація між Німеччиною, Францією та Україною, а також між США та Україною має бути тіснішою, переконаний Курт Волкер - Чи треба зустрічатися з Путіним? Американський дипломат дав пораду Зеленському
    Координація між Німеччиною, Францією та Україною, а також між США та Україною має бути тіснішою, переконаний Курт Волкер
    Фото з відкритих джерел

    «Захід, Україна, НАТО мають скоординовано комунікувати з Путіним, який є агресором для України»

    Володимир Зеленський – президент України, на яку напали, тому немає причин, чому б він не міг говорити з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів колишній представник Держдепу США з питань України Курт Волкер.

    Американський дипломат не згоден з позицією, що українському президенту не варто зустрічатися з президентом РФ віч-на-віч без іноземних партнерів.

    «Я не погоджуюся з цим. Чому б йому не зустрічатися з Путіним? Але думаю, що Путін не хоче говорити з ним. Зеленський – президент України, на яку напали, тому не має причин, чому б він не міг говорити з Путіним. Але для цього має бути координована стратегія щодо меседжів. Захід, Україна, НАТО мають скоординовано комунікувати з Путіним, який є агресором для України», – переконаний Курт Волкер.

    Він вважає, що координація між Німеччиною, Францією та Україною, а також між США та Україною має бути тіснішою.

    «І при цьому всі мають комунікувати з Росією та передавати послідовний меседж», – додав дипломат.

    На його думку, навряд чи перед мінісамітом Байдена та Путіна була тісна координація з Україною.

    «Меркель побувала в Москві перед тим, як приїхала до Києва. Макрон, я думаю, має тісніші відносини з Путіним. Треба все це (спільну сильну позицію щодо Росії – «Главком») відновити. І потрібно координувати дії між собою», – наголосив колишній спецпредставник Держдепу з питань України.

    До слова, у російському МЗС звинуватили Україну у тому, що через зміну законодавства Росія не може виконати мінські домовленості.

    Представники України у мінській групі вважають, що Росія використовує ситуацію на Донбасі як фактор шантажу у геополітиці.

    Днями міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив що Україна готова до «нормандської зустрічі» на рівні міністрів. Очільник відомства також сподівається, що Кремль сумлінно підійде до проведення зустрічі міністрів.

    Читайте також інтерв’ю: Курт Волкер: У Вашингтоні ламають голову, як зробити візит Зеленського до США успішним
    Теги: Росія бойовики на Донбасі США Путін Володимир Зеленський Україна Курт Волкер
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    Чи треба зустрічатися з Путіним? Американський дипломат дав пораду Зеленському