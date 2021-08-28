Чи треба зустрічатися з Путіним? Американський дипломат дав пораду Зеленському

Координація між Німеччиною, Францією та Україною, а також між США та Україною має бути тіснішою, переконаний Курт Волкер

«Захід, Україна, НАТО мають скоординовано комунікувати з Путіним, який є агресором для України»

Володимир Зеленський – президент України, на яку напали, тому немає причин, чому б він не міг говорити з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів колишній представник Держдепу США з питань України Курт Волкер.

Американський дипломат не згоден з позицією, що українському президенту не варто зустрічатися з президентом РФ віч-на-віч без іноземних партнерів.

«Я не погоджуюся з цим. Чому б йому не зустрічатися з Путіним? Але думаю, що Путін не хоче говорити з ним. Зеленський – президент України, на яку напали, тому не має причин, чому б він не міг говорити з Путіним. Але для цього має бути координована стратегія щодо меседжів. Захід, Україна, НАТО мають скоординовано комунікувати з Путіним, який є агресором для України», – переконаний Курт Волкер.

Він вважає, що координація між Німеччиною, Францією та Україною, а також між США та Україною має бути тіснішою.

«І при цьому всі мають комунікувати з Росією та передавати послідовний меседж», – додав дипломат.

На його думку, навряд чи перед мінісамітом Байдена та Путіна була тісна координація з Україною.

«Меркель побувала в Москві перед тим, як приїхала до Києва. Макрон, я думаю, має тісніші відносини з Путіним. Треба все це (спільну сильну позицію щодо Росії – «Главком») відновити. І потрібно координувати дії між собою», – наголосив колишній спецпредставник Держдепу з питань України.

До слова, у російському МЗС звинуватили Україну у тому, що через зміну законодавства Росія не може виконати мінські домовленості.

Представники України у мінській групі вважають, що Росія використовує ситуацію на Донбасі як фактор шантажу у геополітиці.

Днями міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив що Україна готова до «нормандської зустрічі» на рівні міністрів. Очільник відомства також сподівається, що Кремль сумлінно підійде до проведення зустрічі міністрів.