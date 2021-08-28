«Слуги» замалювали ексголову Львівоблради на фото з висаджування дерев, яке він і організував

Олександр Ганущин розпочав висаджувати дерева на Луганщині ще 2020 року

Зі світлини за допомогою фоторедактора прибрали ініціатора події – колишнього голову Львівської облради Олександра Ганущина

На сторінці «Слуга народу – Луганщина» розмістили відредаговане фото з висаджування дерев на Донбасі. Зі світлини за допомогою фоторедактора прибрали ініціатора події – колишнього голову Львівської облради Олександра Ганущина. Про це Ганущин розповів на своїй сторінці в Facebook.

23 серпня відбулася вже 38-ма поїздка на Луганщину в рамках ініціативи «Львівський гай». Перша поїздка відбулася листопаді 2020 року. Це була перша масштабна громадська ініціатива відновлення лісів на Луганщині.

Колишній голова Львівської облради Олександр Ганущин виступив одним із ініціаторів. Він досі бере участь в організації поїздок та висаджуванні дерев. Цю діяльність він активно висвітлює в соцмережах.

Під час останньої поїздки до участі запросили всіх охочих. Крім мешканців Станиці Луганської та львівських волонтерів участь взяли місцеві представники політсили «Слуга народу».

Згодом на сторінці «Слуга народу – Луганщина» розмістили допис, у якому зробили акцент на участі в заході одного депутата Сєвєродонецької районної ради від політичної партії «Слуга Народу» Володимира Прокопенка. Фото розмістили з партійною символікою.

Ганущин, який потрапив на фото з партійним логотипом, попросив прибрати символіку політсили.

Утім, замість цього в Telegram-каналі було видалено допис зі світлинами, а допис на Facebook оновили, додавши відредаговане фото з партійним логотипом, на якому немає самого Ганущина – його прибрали за допомогою фоторедактора.

Ось який вигляд мало оригінальне зображення

та який має змінене:

Відповідні зміни відбиті у вкладці «Історія змін» допису:

Раніше народна депутатка від «Слуги народу» Оксана Гринчук задекларувала придбання автомобіля Infiniti QX50 за 212 тисяч гривень. Цей преміальний кросовер був внесений в декларацію як «сільгосптехніка».