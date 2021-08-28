Русские своих не бросают? Скандальна професорка Більченко визнала: ОПЗЖ та Росія її жорстоко кинули

Більченко залишилася без підтримки після скандальних висловлювань про Україну та бойовиків ДНР

Колишня викладачка скаржиться на відсутність підтримки з боку української опозиції та російських «друзів»

Скандальна викладачка Євгенія Більченко, яка відома своїми українофобними висловлюваннями (називала Україну колонією та хвалилася дружбою з бойовиками ДНР), поскаржилася у Фейсбуці на відсутність допомоги.

«З січня місяця сиділа і з цікавістю чекала, хто мене забере. Спочатку вірила, що опозиція. Як журналіст. Але щось в ОПЗЖ їх в мені тривожить. Потім – що Росія, але мама теж щось в мені плутає» – написала жінка.

Більченко поскаржилася, що виявилася нікому не потрібною та досі не отримала роботу.

Додамо, що вчена рада Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова ліквідувала кафедру культурології та філософської антропології скандальної викладачки Євгенії Більченко.

Нагадаємо, у січні 2021 року Більченко в соціальних мережах опублікувала допис щодо Закону України «Про функціонування української мови як державної», в якому в неприпустимій і неприйнятній формі висловилася проти української мови, українських громадян та Української держави. Зокрема, Більченко заявила, що вважає Україну «онкохворою американською колонією».

Зазначимо, мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що на провокаційні заяви професорки Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенії Більченко мають звернути увагу правоохоронці.