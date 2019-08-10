На акції протесту у Москві затримали юриста Фонду Навального Любов Соболь
В Росії, 10 серпня, проходять акції на підтримку чесних виборів
У Москві затримали юриста Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Любов Соболь.
Про це повідомляє ТАСС.
«Правоохоронці затримали незареєстрованого кандидата до Мосміськдуми Любов Соболь», – йдеться в повідомленні.
Як зазначається, таку інформацію надав журналістам глава правозахисної організації «Агора» Павло Чиков, адвокат якої надає правову допомогу затриманій.
«У Москві затримано Любов Соболь», – сказав він.
Адвокат Соболь підтвердив, що до його клієнтки прийшли у квартиру поліцейські, але іншої інформації не повідомив.
Юрист Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь стала одним з незалежних кандидатів у депутати Мосміськдуми, яким виборчком відмовив у реєстрації. В середині липня через рішення комісії Соболь оголосила голодування і тримає його до цього часу. 7 серпня ЦВК остаточно відмовив політику в реєстрації на вибори.
Як відомо, в російських регіонах у суботу, 10 серпня, проходять акції на підтримку чесних виборів.
З середини липня в Москві проходять акції протесту, учасники яких вимагають допустити незалежних кандидатів на вибори в міську думу. Поліція і Росгвардія жорстко розганяють демонстрантів. На двох акціях, що пройшли 27 липня і 3 серпня, затримували не менше тисячі осіб.
Через протестні виступи порушено кілька кримінальних справ: про перешкоджання діяльності московських виборчкомів і «московську справу» про масові заворушення.
Як повідомлялося, Третю суботу поспіль Москва вийшла на вулиці на акції протесту.
Нагадаємо: Влада Росії вирішила посилити правила проведення мітингів.
На минулих протестах у Москві затримали 1001 особу.
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