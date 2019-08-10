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    У світі

    На акції протесту у Москві затримали юриста Фонду Навального Любов Соболь

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    Любов Соболь / Фото: Денис Камінев / RTVI - На акції протесту у Москві затримали юриста Фонду Навального Любов Соболь
    Любов Соболь / Фото: Денис Камінев / RTVI

    В Росії, 10 серпня, проходять акції на підтримку чесних виборів

    У Москві затримали юриста Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Любов Соболь.

    Про це повідомляє ТАСС.

    «Правоохоронці затримали незареєстрованого кандидата до Мосміськдуми Любов Соболь», – йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, таку інформацію надав журналістам глава правозахисної організації «Агора» Павло Чиков, адвокат якої надає правову допомогу затриманій.

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    «У Москві затримано Любов Соболь», – сказав він.

    Адвокат Соболь підтвердив, що до його клієнтки прийшли у квартиру поліцейські, але іншої інформації не повідомив.

    Юрист Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь стала одним з незалежних кандидатів у депутати Мосміськдуми, яким виборчком відмовив у реєстрації. В середині липня через рішення комісії Соболь оголосила голодування і тримає його до цього часу. 7 серпня ЦВК остаточно відмовив політику в реєстрації на вибори.

    Як відомо, в російських регіонах у суботу, 10 серпня, проходять акції на підтримку чесних виборів.

    З середини липня в Москві проходять акції протесту, учасники яких вимагають допустити незалежних кандидатів на вибори в міську думу. Поліція і Росгвардія жорстко розганяють демонстрантів. На двох акціях, що пройшли 27 липня і 3 серпня, затримували не менше тисячі осіб.

    Через протестні виступи порушено кілька кримінальних справ: про перешкоджання діяльності московських виборчкомів і «московську справу» про масові заворушення.

    Як повідомлялося, Третю суботу поспіль Москва вийшла на вулиці на акції протесту.

    Нагадаємо: Влада Росії вирішила посилити правила проведення мітингів.

    На минулих протестах у Москві затримали 1001 особу.

    Протести в Москві: чи прорахував Кремль всі ризики?

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