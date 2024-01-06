Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Москві помер онук Микити Хрущова

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Москві помер онук Микити Хрущова
Олексій Аджубей – син радянського журналіста Олексія Аджубея та доньки Микити Хрущова Ради
фото з відкритих джерел

Олексію Аджубею було 69 років

Онук генерального секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова помер на 70-му році життя у своїй московській квартирі, що на вулиці Тверській. Про це повідомляє Mash.

За інформацією видання, Олексій Аджубей зателефонував другу та повідомив про погане самопочуття. Медики, які приїхали на місце, не змогли відразу потрапити до квартири, а коли двері вдалося відчинити, вони констатували смерть Аджубея.

У Москві помер онук Микити Хрущова фото 1

Причина смерті зараз встановлюється. За даними РЕН ТВ, до будинку загиблого приїхали швидка допомога, МНС та поліція.

Рада та Олексій Аджубеї
Рада та Олексій Аджубеї
фото звідкритих джерел

Олексій Аджубей – син радянського журналіста Олексія Аджубея та доньки Микити Хрущова Ради.

Раніше грузинсько-французький кінорежисер, сценарист, актор Отар Іоселіані помер у Тбілісі. Йому було 89 років.

Теги: СРСР Москва самопочуття поліція смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Юрій Юрачківський народився у 1951 році та закінчив Київську СШ №92 імені Івана Франка
У Києві помер 72-річний правнук Івана Франка
3 сiчня, 15:22
Французький економіст і політик, видатний європейський діяч Жак Делор
Помер колишній голова Єврокомісії Жак Делор
28 грудня, 2023, 02:28
29 грудня ракета влучила в торговий центр у Дніпрі
Ракетний обстріл Дніпра: у лікарні помер ще один постраждалий
31 грудня, 2023, 10:09

Соціум

Живий, але має проблеми зі здоров’ям: генерал розповів про самопочуття Герасимова
Живий, але має проблеми зі здоров’ям: генерал розповів про самопочуття Герасимова
Дипломат розповів, коли Росія атакує країни ЄС
Дипломат розповів, коли Росія атакує країни ЄС
У Москві помер онук Микити Хрущова
У Москві помер онук Микити Хрущова
У Підмосков’ї введено режим надзвичайної ситуації: яка причина (відео)
У Підмосков’ї введено режим надзвичайної ситуації: яка причина (відео)
Вибухи у Криму, Верховний суд США збереться у справі про зняття Трампа з виборів: головне за ніч
Вибухи у Криму, Верховний суд США збереться у справі про зняття Трампа з виборів: головне за ніч
Пентагон кілька днів мовчав про госпіталізацію Ллойда Остіна
Пентагон кілька днів мовчав про госпіталізацію Ллойда Остіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
«Український народ чекав цього благословенного дня цілих сім століть»
31K
Російська пропаганда в захваті. Як мешканці закарпатського села порадували ворога
26K
Єврокомісар розповів, які продукти Польща хоче заборонити імпортувати Україні
16K
6 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
Хто розголошує адреси оборонних заводів? Держаудитслужба зробила заяву
8819
Окупанти на передовій отримували продукцію компанії «Київгума» – джерело

Новини

Окупанти посилено штурмують на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:48
Місцями опади та ожеледиця: прогноз погоди на 6 січня
Сьогодні, 06:30
6 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Тимошенко запропонувала проєкт «справедливої мобілізації»
Вчора, 16:41
Генштаб назвав напрямок, де минулої доби були найзапекліші бої
Вчора, 07:00
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 5 січня
Вчора, 06:10

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua