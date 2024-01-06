У Москві помер онук Микити Хрущова

Олексію Аджубею було 69 років

Онук генерального секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова помер на 70-му році життя у своїй московській квартирі, що на вулиці Тверській. Про це повідомляє Mash.

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За інформацією видання, Олексій Аджубей зателефонував другу та повідомив про погане самопочуття. Медики, які приїхали на місце, не змогли відразу потрапити до квартири, а коли двері вдалося відчинити, вони констатували смерть Аджубея.

Причина смерті зараз встановлюється. За даними РЕН ТВ, до будинку загиблого приїхали швидка допомога, МНС та поліція.

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Рада та Олексій Аджубеї фото звідкритих джерел

Олексій Аджубей – син радянського журналіста Олексія Аджубея та доньки Микити Хрущова Ради.

Раніше грузинсько-французький кінорежисер, сценарист, актор Отар Іоселіані помер у Тбілісі. Йому було 89 років.