Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Помер колишній голова Єврокомісії Жак Делор

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Помер колишній голова Єврокомісії Жак Делор
Французький економіст і політик, видатний європейський діяч Жак Делор
фото: Reuters

Делор очолював Європейську комісію з 1985 до 1995 року

Колишній голова Європейської комісії, французький політик Жак Делор помер 27 грудня на 99-му році життя у своєму будинку в Парижі. Про це пише BBC.

З 1981 по 1984 рік Делор був міністром економіки й фінансів Франції, допомагаючи відродити французьку економіку після економічної кризи.

Він очолював Європейську комісію з 1985 до 1995 року. Це десятиліття стало періодом зміцнення внутрішньої інтеграції країн Європейського союзу – завершилося створення спільного ринкового простору, було укладено Шенгенські угоди, які забезпечили пересування на території ЄС, засновано єдину європейську валюту євро.

Президент Франції Еммануель Макрон охарактеризував Делора як «державного діяча з французькою долею» та «невичерпного майстра нашої Європи».

«Державний діяч французької долі. Невичерпний майстер нашої Європи. Борець за людську справедливість. Жак Делор був усім цим. Його прихильність, його ідеали та його праведність завжди надихатимуть нас. Я схиляюся перед його роботою та його пам'яттю і поділяю біль його близьких», – написав французький президент на своїй сторінці у соцмережі Twitter.

Голова Єврокомісії Урсула фон ден Ляйєр сказала, що він був «провидцем, який зробив Європу сильнішою». А президент Європейської ради Шарль Мішель назвав його «великим французом і великим європейцем» , який увійшов в історію як один із будівельників нашої Європи.

Теги: Єврокомісія політика смерть

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Це ми винні в неспроможності держави»
Що ще має статися, аби українці відчули цінність власної держави?
26 грудня, 07:29
Остання конференція послів України відбулася у серпні 2023 року
Дипломатія – це не політична пенсія і не місце збагачення. Про українських послів часів війни авторська стаття
6 грудня, 10:00
Лідер проросійської Партії регіонів Олександр Калінін
Президентка Молдови позбавила громадянства проросійського політика
29 листопада, 00:19
Наталія Фраушер загинула у 46 років
Повернулась з Австрії, щоб рятувати воїнів в Україні. Згадаймо Наталію Фраушер
2 грудня, 09:00
У перші дні великої війни Артем зголосився у ЗСУ добровольцем
Загинув напередодні Дня народження. Згадаймо віцепрезидента Федерації шахів України Артема Сачука
1 грудня, 09:00
Нещодавно Кива став скаржитися друзям, що за ним стежать
Убивство ексдепутата Киви: стали відомі нові подробиці (відео)
6 грудня, 21:21
Андрій Павленко знімався у таких стрічках як «Жіночий лікар», «Лист очікування», «Дев’ять життів Нестора Махна» та інші
На фронті загинув актор Андрій Павленко
11 грудня, 11:11
Антон Прасоленко працював у театрі «Вавилон»
Воював у самому пеклі, щоб потрапити до раю. Згадаймо актора Антона Прасоленка з Бердянська
15 грудня, 09:00
Останні роки Максим Шварцман працював та жив у Чернівцях
Змінив відеооб'єктив на автомат. Згадаймо Максима Шварцмана родом з Херсонщини
Вчора, 09:00

Соціум

Помер колишній голова Єврокомісії Жак Делор
Помер колишній голова Єврокомісії Жак Делор
Хакери паралізували роботу системи управління підприємствами РФ
Хакери паралізували роботу системи управління підприємствами РФ
Ізраїльський виробник кави навмисно «стер» згадки про Туреччину з упаковки
Ізраїльський виробник кави навмисно «стер» згадки про Туреччину з упаковки
Європа потрапила у «пастку» через зростання тривалості життя
Європа потрапила у «пастку» через зростання тривалості життя
«ЯГОМИК» більше немає. Російський музей позбувся незвичної абревіатури
«ЯГОМИК» більше немає. Російський музей позбувся незвичної абревіатури
Як повертати дітей-біженців додому: Еuronews акцентував увагу на проблемах
Як повертати дітей-біженців додому: Еuronews акцентував увагу на проблемах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
194K
Уряд пропонує правоохоронцям роздавати повістки: Нацполіція відповіла
94K
Відправити 100 тис. правоохоронців на фронт? Голова Нацполіції прокоментував ідею
74K
Посол ЄС в Австрії зробив несподівану заяву щодо вступу України до Євросоюзу
19K
На заводі Tesla робот напав на інженера
17K
Третя стадія розпаду російської імперії
11K
У «Дії» з’явилась нова послуга

Новини

28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Міненерго закликало промислові підприємства імпортувати електроенергію
Вчора, 13:34
Казки під ялинку: співробітники «Укртелеком» начитали аудіокнигу
Вчора, 13:10
Два роки допомоги ЗСУ. Фонд Порошенка оприлюднив звіт
Вчора, 10:47
У китайській гробниці знайшли таблицю множення віком 2300 років (фото)
Вчора, 08:42
Авіація ЗСУ вдарила по 17 базах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:19

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua