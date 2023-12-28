Помер колишній голова Єврокомісії Жак Делор

Делор очолював Європейську комісію з 1985 до 1995 року

Колишній голова Європейської комісії, французький політик Жак Делор помер 27 грудня на 99-му році життя у своєму будинку в Парижі. Про це пише BBC.

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З 1981 по 1984 рік Делор був міністром економіки й фінансів Франції, допомагаючи відродити французьку економіку після економічної кризи.

Він очолював Європейську комісію з 1985 до 1995 року. Це десятиліття стало періодом зміцнення внутрішньої інтеграції країн Європейського союзу – завершилося створення спільного ринкового простору, було укладено Шенгенські угоди, які забезпечили пересування на території ЄС, засновано єдину європейську валюту євро.

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Президент Франції Еммануель Макрон охарактеризував Делора як «державного діяча з французькою долею» та «невичерпного майстра нашої Європи».

«Державний діяч французької долі. Невичерпний майстер нашої Європи. Борець за людську справедливість. Жак Делор був усім цим. Його прихильність, його ідеали та його праведність завжди надихатимуть нас. Я схиляюся перед його роботою та його пам'яттю і поділяю біль його близьких», – написав французький президент на своїй сторінці у соцмережі Twitter.

Голова Єврокомісії Урсула фон ден Ляйєр сказала, що він був «провидцем, який зробив Європу сильнішою». А президент Європейської ради Шарль Мішель назвав його «великим французом і великим європейцем» , який увійшов в історію як один із будівельників нашої Європи.