Помер кінорежисер Отар Іоселіані

У 2010 році на Канському фестивалі був представлений фільм митця «Шантропа», де одну з ролей зіграв Богдан Ступка

Грузинсько-французький кінорежисер, сценарист, актор Отар Іоселіані помер у Тбілісі. Йому було 89 років. Про смерть Іоселіані повідомив його друг – фотограф та журналіст «Нової газети» Юрій Рост.

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Серед найвідоміших фільмів Іоселіані, який народився в Грузії, кінотрилогія «Листопад», «Жив співучий дрізд» та «Пастораль», удостоєна нагород міжнародних фестивалів у Каннах та Берліні. Декілька фільмів Іоселіані також отримували премії Венеціанського міжнародного кінофестивалю. 1999 року він був удостоєний премії Європейської кіноакадемії.

2002 року за «Ранок понеділка» Іоселіані отримав на Берлінському міжнародному кінофестивалі нагороду «Срібний ведмідь» як найкращий режисер.

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У 2006 році митець став кавалером французького ордена Почесного легіону.

Отар Іоселіані народився 2 лютого 1934 року в Тбілісі, Грузія. У 1965 році закінчив режисерський факультет ВГІКу (майстерня Олександра Довженка).

У 1962 році Іоселіані поставив короткометражну стрічку «Квітень», а в 1964 році зняв документальний фільм «Чавун», показавши у ньому один день роботи металургійного заводу. Вже для цих фільмів був характерний оригінальний режисерський стиль, який яскраво виявився в його першій повнометражній картині «Листопад» (1966 рік), яка була відзначена в Каннах і отримала нагороду ФІПРЕССІ та Жоржа Садуля за найкращий дебют. У 1971 році на екрани вийшов фільм «Жив співучий дрізд», а в 1976 році режисер поставив «Пастораль», який отримав приз ФІПРЕССІ на Берлінському фестивалі.

Із початку 1980-х років Отар Іоселіані працює у Франції, там він зняв декілька документальних і короткометражних картин: у 1984 році фільм «Фаворити Місяця», нагороджений на Венеціанському кінофестивалі Спеціальним призом журі. Цією ж премією були відзначені ще два фільми Іоселіані – «І стало світло» (1989 рік) і «Розбійники. Глава 7» (1996 рік). У 1999 році на екрани вийшов новий фільм Отара Іоселіані, у якому він зіграв одну з головних ролей, «Прощавай, рідний дім».

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У 2010 році на Канському фестивалі був представлений його фільм «Шантропа», де одну з ролей зіграв Богдан Ступка.

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