Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Помер кінорежисер Отар Іоселіані

Надія Карбунар
glavcom.ua
Помер кінорежисер Отар Іоселіані
Отар Іоселіані помер у віці 89 років
фото з відкритих джерел

У 2010 році на Канському фестивалі був представлений фільм митця «Шантропа», де одну з ролей зіграв Богдан Ступка

Грузинсько-французький кінорежисер, сценарист, актор Отар Іоселіані помер у Тбілісі. Йому було 89 років. Про смерть Іоселіані повідомив його друг – фотограф та журналіст «Нової газети» Юрій Рост.

Серед найвідоміших фільмів Іоселіані, який народився в Грузії, кінотрилогія «Листопад», «Жив співучий дрізд» та «Пастораль», удостоєна нагород міжнародних фестивалів у Каннах та Берліні. Декілька фільмів Іоселіані також отримували премії Венеціанського міжнародного кінофестивалю. 1999 року він був удостоєний премії Європейської кіноакадемії.

2002 року за «Ранок понеділка» Іоселіані отримав на Берлінському міжнародному кінофестивалі нагороду «Срібний ведмідь» як найкращий режисер.

У 2006 році митець став кавалером французького ордена Почесного легіону.

Отар Іоселіані народився 2 лютого 1934 року в Тбілісі, Грузія. У 1965 році закінчив режисерський факультет ВГІКу (майстерня Олександра Довженка).

У 1962 році Іоселіані поставив короткометражну стрічку «Квітень», а в 1964 році зняв документальний фільм «Чавун», показавши у ньому один день роботи металургійного заводу. Вже для цих фільмів був характерний оригінальний режисерський стиль, який яскраво виявився в його першій повнометражній картині «Листопад» (1966 рік), яка була відзначена в Каннах і отримала нагороду ФІПРЕССІ та Жоржа Садуля за найкращий дебют. У 1971 році на екрани вийшов фільм «Жив співучий дрізд», а в 1976 році режисер поставив «Пастораль», який отримав приз ФІПРЕССІ на Берлінському фестивалі.

Із початку 1980-х років Отар Іоселіані працює у Франції, там він зняв декілька документальних і короткометражних картин: у 1984 році фільм «Фаворити Місяця», нагороджений на Венеціанському кінофестивалі Спеціальним призом журі. Цією ж премією були відзначені ще два фільми Іоселіані – «І стало світло» (1989 рік) і «Розбійники. Глава 7» (1996 рік). У 1999 році на екрани вийшов новий фільм Отара Іоселіані, у якому він зіграв одну з головних ролей, «Прощавай, рідний дім».

У 2010 році на Канському фестивалі був представлений його фільм «Шантропа», де одну з ролей зіграв Богдан Ступка.

Раніше помер колишній директор Львівського національного академічного театру опери та балету Тадей Едер.

Нагадаємо, актор та військовослужбовець Збройних сил України Василь Кухарський помер від отриманих поранень на фронті 7 грудня.

Крім того, під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку загинув український актор, військовий Олексій Хільський. 

Також актор дніпровського театру та заслужений артист України Валерій Мойсеєнко помер на 65 році життя після тривалої хвороби.

Раніше у боях за Україну загинув актор Євген Світличний.

Теги: фотограф смерть Грузія Богдан Ступка актор журналіст фільм стиль

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Один із потерпілих через теракт помер у лікарні
У лікарні помер один із поранених після підриву гранат на Закарпатті
Вчора, 21:16
На польсько-українському кордоні помер ще один водій
На польсько-українському кордоні помер ще один водій
Вчора, 20:09
Тадей Едер очолював Львівський національний академічний театр опери та балету майже 20 років
Помер багаторічний директор Львівської опери
Вчора, 19:15

Соціум

Помер кінорежисер Отар Іоселіані
Помер кінорежисер Отар Іоселіані
Поліція Фінляндії вимагає заарештувати неонациста Петровського за злочини в Україні
Поліція Фінляндії вимагає заарештувати неонациста Петровського за злочини в Україні
Військові кібери «привітали» росіян з Днем ракетних військ Збройних сил РФ
Військові кібери «привітали» росіян з Днем ракетних військ Збройних сил РФ
Пісторіус закликав відновити обов'язковий військовий призов у Німеччині
Пісторіус закликав відновити обов'язковий військовий призов у Німеччині
Папа Римський відсвяткував день народження вечіркою із цирковою виставою та тортом
Папа Римський відсвяткував день народження вечіркою із цирковою виставою та тортом
Ізраїль проводить нові переговори про повернення заручників – ЗМІ
Ізраїль проводить нові переговори про повернення заручників – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
12K
Шкатулка з доларами для Найєма. НАБУ засекретило справу нардепа Сергія Лабазюка
9751
Залужний перейшов у контрнаступ: Безугла довела головнокомандувача
9372
Народний депутат від «Слуги народу» повідомив про смерть маленького сина
7364
У Кропивницькому прогриміли вибухи
7105
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5006
Україна пішла на поступки Австрії заради 12-го пакету санкцій ЄС проти РФ – Reuters

Новини

Які запаси «Шахедів» у Росії: ЗСУ зробили висновок
Сьогодні, 10:33
Аварія на Львівщині, вибухи в Кропивницькому: головне за ніч
Сьогодні, 06:25
Дощ та мокрий сніг у низці областей: прогноз погоди на 17 грудня
Сьогодні, 03:54
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15
За добу сталося 96 боїв: яка ситуація на фронті
Вчора, 07:23
Чергова атака на Київ, збиття безпілотників над Кримом: головне за ніч
Вчора, 06:30

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua