Ракетний обстріл Дніпра: у лікарні помер ще один постраждалий

29 грудня ракета влучила в торговий центр у Дніпрі

Загалом терористичний акт ворога 29 грудня забрав життя сімох людей

У лікарні Дніпра помер 45-річний постраждалий від ракетної атаки росіян 29 грудня. Про це написав начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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«У лікарні помер ще один постраждалий від масованої ракетної атаки, яка сталася зранку 29 грудня. Це 45-річний чоловік. Медики до останнього боролися за нього», – написав Лисак.

Загалом терористичний акт ворога 29 грудня забрав життя сімох людей. 18 – залишаються у лікарнях. Зокрема й півторарічний хлопчик. «Більшість травмованих – у середньому стані. Двоє – важкі», – додав начальник ОВА.

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Крім того, кількість загиблих унаслідок атаки на столицю 29 грудня зросла до 19 осіб. Пошуково-рятувальна операція триває цілодобово.

Нагадаємо, 29 грудня в Дніпрі ракета влучила в торговий центр. Також унаслідок атаки було пошкоджено пологовий будинок.