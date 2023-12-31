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Ракетний обстріл Дніпра: у лікарні помер ще один постраждалий

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Ракетний обстріл Дніпра: у лікарні помер ще один постраждалий
29 грудня ракета влучила в торговий центр у Дніпрі
фото з відкритих джерел

Загалом терористичний акт ворога 29 грудня забрав життя сімох людей

У лікарні Дніпра помер 45-річний постраждалий від ракетної атаки росіян 29 грудня. Про це написав начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«У лікарні помер ще один постраждалий від масованої ракетної атаки, яка сталася зранку 29 грудня. Це 45-річний чоловік. Медики до останнього боролися за нього», – написав Лисак.

Загалом терористичний акт ворога 29 грудня забрав життя сімох людей. 18 – залишаються у лікарнях. Зокрема й півторарічний хлопчик. «Більшість травмованих – у середньому стані. Двоє – важкі», – додав начальник ОВА.

Крім того, кількість загиблих унаслідок атаки на столицю 29 грудня зросла до 19 осіб. Пошуково-рятувальна операція триває цілодобово.

Нагадаємо, 29 грудня в Дніпрі ракета влучила в торговий центр. Також унаслідок атаки було пошкоджено пологовий будинок.

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Теги: Дніпро обстріл

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