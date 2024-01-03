У Києві помер 72-річний правнук Івана Франка

Юрій Юрачківський народився у 1951 році та закінчив Київську СШ №92 імені Івана Франка

Юрачківський був чемпіоном і володарем кубка України з бриджу

Третього січня у Києві помер правнук Івана Франка Юрій Юрачківський, якому було 72 роки. Про це повідомив Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка.

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«З сумом сповіщаємо, що сьогодні пішов у засвіти син Зеновії-Ростислави Франко, правнук Івана Франка Юрій Юрачківський. Команда Дому Франка висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного. Сумуємо разом з вами. Нехай душа пана Юрія спочиває в мирі. Вічна йому пам'ять», – йдеться у повідомленні «Дому Франка».

Зазначимо, Юрій Юрачківський народився у 1951 році та закінчив Київську СШ №92 імені Івана Франка.

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Юрачківський здобув освіту у Київському державному університеті імені Тараса Шевченка на фізичному факультеті, працював інженером в Інституті геронтології, а згодом – старшим науковим працівником в Інституті кібернетики АН України. У 2001 році як науковець поїхав на роботу до США, де пропрацював 10 років.

Також Юрій Юрачківський був чемпіоном і володарем кубка України з бриджу, а у 2003 році посів друге місце на чемпіонаті Нью-Йорка.

Нагадаємо, у віці 89 років 11 серпня помер останній онук письменника Івана Франка – Роланд Франко.

Також у Києві відбувалася церемонія прощання з громадським і культурним діячем, дипломатом і вченим Роландом Франком. Роланда Франка – останнього внука Івана Франка – поховали 13 серпня у родинній могилі на Байковому кладовищі в Києві.