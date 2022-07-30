У Москві пролунав сигнал повітряної тривоги (відео)

У московському районі Мар'їна Роща ніби сама собою увімкнулася сирена повітряної тривоги

Майже півгодини москвичі слухали сирену без жодних пояснень влади

У московському районі Мар’їна Роща увімкнулася сирена сповіщення про повітряну тривогу. Про це повідомив Telegram-канал Baza.

За свідченнями очевидців, сирена лунала майже півгодини. Жодних офіційних повідомлень від місцевої влади мешканці району не отримали.

Натомість неофіційно, з посиланням на джерела серед московських чиновників, було заявлено, що сигнал тривоги увімкнули начебто випадково. Після чого працівники міністерства з надзвичайних ситуацій більше 20 хвилин намагалися вимкнути сирену.

Нагадаємо, що кілька днів тому у російській столиці був знайдений мертвим генерал ФСБ у відставці Євген Лобачов.

Генерал мав проблеми із фінансами. Тіло Лобачова знайшли на сходовому майданчику його ж будинку.