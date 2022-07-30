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У Москві пролунав сигнал повітряної тривоги (відео)

Володимир Миленко
Сьогодні, 14:23 glavcom.ua
У Москві пролунав сигнал повітряної тривоги (відео)
У московському районі Мар'їна Роща ніби сама собою увімкнулася сирена повітряної тривоги
фото з російських ЗМІ

Майже півгодини москвичі слухали сирену без жодних пояснень влади

У московському районі Мар’їна Роща увімкнулася сирена сповіщення про повітряну тривогу. Про це повідомив Telegram-канал Baza.

За свідченнями очевидців, сирена лунала майже півгодини. Жодних офіційних повідомлень від місцевої влади мешканці району не отримали.

Натомість неофіційно, з посиланням на джерела серед московських чиновників, було заявлено, що сигнал тривоги увімкнули начебто випадково. Після чого працівники міністерства з надзвичайних ситуацій більше 20 хвилин намагалися вимкнути сирену.

Нагадаємо, що кілька днів тому у російській столиці був знайдений мертвим генерал ФСБ у відставці Євген Лобачов.

Генерал мав проблеми із фінансами. Тіло Лобачова знайшли на сходовому майданчику його ж будинку.

Читайте також: Підготовка до «надзвичайних ситуацій». По всій Москві звучатимуть сирени
Теги: росія

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