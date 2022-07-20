Підготовка до «надзвичайних ситуацій». По всій Москві звучатимуть сирени

Москвичі почують, як лунають сирени

У Москві проведуть планову перевірку готовності систем оповіщення населення щодо «надзвичайної ситуації». Сирени та гучномовці мають запрацюють 20 липня. Про це повідомляє пресслужба мерії столиці РФ.

У всіх районах з 10:40 до 12:00 буде передано інформаційне повідомлення «Увага всім!». Звукові сигнали продовжаться не більше однієї хвилини. Інформація також пролунає в ефірі теле- та радіоканалів. На екранах з'явиться заставка із повідомленням «Увага всім! Проводиться перевірка готовності системи оповіщення населення!» Її озвучить диктор.

«Тренування необхідне для відпрацювання своєчасного інформування мешканців та дій екстрених та оперативних служб у разі виникнення «надзвичайних ситуацій», у тому числі природного та техногенного характеру», — йдеться у повідомленні.

Напередодні влада Сочі увімкнула сирени: що трапилось.

Також влада Псковській області перевіряє сирени та рахує запаси харчів.

До слова, 28 квітня уночі в російському Бєлгороді було чутно вибухи.

Губернатор Бєлгородської області і раніше вже звинувачував Україну у нібито обстрілі російської території.

Як повідомлялося, 3 квітня два потужних вибухи пролунало у районі російського обласного центру Бєлгород неподалік від кордону з Україною.

Крім того, 1 квітня уночі у російському Бєлгороді загорілася нафтобаза. Місцева влада почала відселяти жителів сусідніх із палаючим об’єктом жителів.

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