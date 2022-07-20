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    Соціум

    Підготовка до «надзвичайних ситуацій». По всій Москві звучатимуть сирени

    Кремль готується до&nbsp;&laquo;надзвичайних ситуацій&raquo; - Підготовка до «надзвичайних ситуацій». По всій Москві звучатимуть сирени
    Кремль готується до «надзвичайних ситуацій»
    фото з відкритих джерел

    Москвичі почують, як лунають сирени

    У Москві проведуть планову перевірку готовності систем оповіщення населення щодо «надзвичайної ситуації». Сирени та гучномовці мають запрацюють 20 липня. Про це повідомляє пресслужба мерії столиці РФ.

    У всіх районах з 10:40 до 12:00 буде передано інформаційне повідомлення «Увага всім!». Звукові сигнали продовжаться не більше однієї хвилини. Інформація також пролунає в ефірі теле- та радіоканалів. На екранах з'явиться заставка із повідомленням «Увага всім! Проводиться перевірка готовності системи оповіщення населення!» Її озвучить диктор.

    «Тренування необхідне для відпрацювання своєчасного інформування мешканців та дій екстрених та оперативних служб у разі виникнення «надзвичайних ситуацій», у тому числі природного та техногенного характеру», — йдеться у повідомленні.

    Напередодні влада Сочі увімкнула сирени: що трапилось.

    Також влада Псковській області перевіряє сирени та рахує запаси харчів.

    До слова, 28 квітня уночі в російському Бєлгороді було чутно вибухи.

    Губернатор Бєлгородської області і раніше вже звинувачував Україну у нібито обстрілі російської території.

    Як повідомлялося, 3 квітня два потужних вибухи пролунало у районі російського обласного центру Бєлгород неподалік від кордону з Україною.

    Крім того, 1 квітня уночі у російському Бєлгороді загорілася нафтобаза. Місцева влада почала відселяти жителів сусідніх із палаючим об’єктом жителів.

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    Теги: росія окупанти війна місцева влада Україна окупація #stoprussia
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    Підготовка до «надзвичайних ситуацій». По всій Москві звучатимуть сирени