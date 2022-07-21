У Москві знайдено мертвим генерала ФСБ

Тіло офіцера виявили увечері 20 липня на сходовому майданчику будинку

Генерал-майора ФСБ у відставці 76-річного Євгена Лобачова знайдено мертвим у Москві. Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на власні джерела.

За даними журналістів, тіло офіцера виявили увечері 20 липня на сходовому майданчику будинку на вулиці Качалінській. Поруч лежав пістолет ТТ.

До правоохоронних органів звернулася дружина Лобачова та повідомила, що вдень 20 липня він пішов на прогулянку і не повернувся додому.

Джерело уточнило, що генерал мав проблеми зі здоров'ям і фінансами. Правоохоронні органи розпочали проведення перевірки.

Раніше, 15 червня, в московській квартирі було знайдено мертвим генерал-майора Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Росії 90-річного Лева Соцкова. Дружина знайшла його тіло у ванній будинку на вулиці Новаторів. Поруч із загиблим виявлено нагородний пістолет ТТ та записка. Соцков написав, що зброя є реліквією боїв на річці Халхін-Гол, яку він отримав, коли був представником при спецслужбі Монголії.

Нагадаємо, у басейні під Петербургом знайдено мертвим Юрія Воронова, який очолює підрядника компанії «Астра Шиппінг», яка в тому числі працювала на арктичних підрядах «Газпрому». Це п'ята смерть за півроку, пов'язана із російською газовою галуззю.

Також міноборони Росії вперше назвало ім'я командувача угрупування військ «Захід», котре воює в Україні. Ним виявився генерал-лейтенант Андрій Січовий.

Нагадаємо, напередодні Шойгу дав наказ військам РФ в Україні наступати на всіх напрямках.