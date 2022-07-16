Стрілянина у Москві: є постраждалі (відео)

Москвичі влаштували стрілянину прямо посеред вулиці, бігаючи навколо автомобілів

Жителі столиці Росії влаштували стріляли прямо на вулиці

На заході російської столиці Москви сталася стрілянина, яка потрапила на відео. Запис інциденту уже виклали у соцмережі та месенджери.

Внаслідок стрілянини була поранена одна людина.

Мсоковська поліція затримала двох чоловіків, які підозрюються у вчиненні цього злочину.

Мотиви зловмисників поки що невідомі.

Нагадаємо, що у липні сталося кілька випадків стрілянини на вулицях міст у різних країнах.

Так, у Копенгагені стріляли в торговому центрі.

А у США сталася стрілянина на параді до Дня незалежності. Шестеро осіб загинули.

Росіяни ж стріляють один в одного на захоплених територіях України. Так, окупанти влаштували перестрілку поблизу Токмака, ділячи награбоване майно.