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    Соціум

    Стрілянина у Москві: є постраждалі (відео)

    Москвичі влаштували стрілянину прямо посеред вулиці, бігаючи навколо автомобілів - Стрілянина у Москві: є постраждалі (відео)
    Москвичі влаштували стрілянину прямо посеред вулиці, бігаючи навколо автомобілів
    фото: скріншот

    Жителі столиці Росії влаштували стріляли прямо на вулиці

    На заході російської столиці Москви сталася стрілянина, яка потрапила на відео. Запис інциденту уже виклали у соцмережі та месенджери.

    Внаслідок стрілянини була поранена одна людина.

    Мсоковська поліція затримала двох чоловіків, які підозрюються у вчиненні цього злочину.

    Мотиви зловмисників поки що невідомі.

    Нагадаємо, що у липні сталося кілька випадків стрілянини на вулицях міст у різних країнах.

    Так, у Копенгагені стріляли в торговому центрі.

    А у США сталася стрілянина на параді до Дня незалежності. Шестеро осіб загинули.

    Росіяни ж стріляють один в одного на захоплених територіях України. Так, окупанти влаштували перестрілку поблизу Токмака, ділячи награбоване майно.

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    Теги: росія стрілянина
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    Стрілянина у Москві: є постраждалі (відео)