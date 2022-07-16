Стрілянина у Москві: є постраждалі (відео)
Жителі столиці Росії влаштували стріляли прямо на вулиці
На заході російської столиці Москви сталася стрілянина, яка потрапила на відео. Запис інциденту уже виклали у соцмережі та месенджери.
Внаслідок стрілянини була поранена одна людина.
Мсоковська поліція затримала двох чоловіків, які підозрюються у вчиненні цього злочину.
Мотиви зловмисників поки що невідомі.
Нагадаємо, що у липні сталося кілька випадків стрілянини на вулицях міст у різних країнах.
Так, у Копенгагені стріляли в торговому центрі.
А у США сталася стрілянина на параді до Дня незалежності. Шестеро осіб загинули.
Росіяни ж стріляють один в одного на захоплених територіях України. Так, окупанти влаштували перестрілку поблизу Токмака, ділячи награбоване майно.