У Москві поліція затримала відомого російського опозиціонера Іллю Яшина

Політик нещодавно отримав штраф за «дискредитацію армії»

Співробітники поліції у Москві затримали відомого російського опозиціонера, депутата Красносільського муніципального округу РФ Іллю Яшина. Про це повідомила російська журналістка Ірина Баблоян.

За словами журналістки, опозиційний політик був затриманий під час прогулянки, коли він сидів на лавочці. Затриманого доставили до поліційного відділку «Лужники».

Згодом стало відомо, що опозиціонера звинувачують у непокорі представникам поліції. Однак Баблоян запевняє, що Яшин не чинив спротиву поліцейським. Затриманому дозволили зустрітися з адвокатом.

Раніше Яшина оштрафували на 30 тисяч рублів (560 доларів – «Главком») за статтею про «дискредитацію російської армії» після того, як він опублікував фотографії 1969 року з протестів проти війни у В'єтнамі.

Нагадаємо, раніше російський суд оштрафував на 30 тисяч рублів громадянку України Тетяну Скомариду за розмову, що російські військові вбивають мирних жителів в Україні. Суд визнав українку винною за статтею про дискредитацію російської армії.