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    Плюшевий канцлер на пам’ять: в Німеччині створили колекцію Меркель-ведмедиків

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    Меркель отримає іграшку під номером 16 - Плюшевий канцлер на пам’ять: в Німеччині створили колекцію Меркель-ведмедиків

    Меркель отримає іграшку під номером 16

    Фото з відкритих джерел

    Всього буде виготовлено 500 ведмедиків, одного подарують особисто Меркель

    У Німеччині випустили колекційного плюшевого ведмедя з нагоди відходу Ангели Меркель з поста канцлера. Про це повідомляє dpa.

    Іграшка вартістю €189 виготовлена на фабриці плюшевих ведмедів в місті Кобург. Ця фабрика зі столітньою історією робить плюшевих ведмедів, присвячених відомим особистостям. Наприклад, президенту США Аврааму Лінкольну, королеві Великої Британії Єлизаветі II і канцлеру ФРН Гельмуту Шмідту.

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    Всього буде виготовлено 500 ведмедиків, одного подарують особисто Меркель. Вона отримає іграшку під номером 16. Ця цифра символізує кількість років, які Меркель провела на посаді канцлера.

    Вибори в бундестаг Німеччини пройдуть 26 вересня, за їх підсумками сформують новий уряд і висунуть нового канцлера. Меркель більше не буде переобиратися.

    Нагадаємо, наступник Ангели Меркель Армін Лашет, а також кандидат у канцлери ФРН від Соціал-демократичної партії Олаф Шольц не бачать зараз Україну в ЄС і НАТО.

    Як повідомлялося, за результатами опитування Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) випереджає партію «Зелених» і посідає на друге місце.

    Теги: ЄС Німеччина вибори Ангела Меркель Бундестаг партії уряд
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    Плюшевий канцлер на пам’ять: в Німеччині створили колекцію Меркель-ведмедиків