Плюшевий канцлер на пам’ять: в Німеччині створили колекцію Меркель-ведмедиків

Всього буде виготовлено 500 ведмедиків, одного подарують особисто Меркель

У Німеччині випустили колекційного плюшевого ведмедя з нагоди відходу Ангели Меркель з поста канцлера. Про це повідомляє dpa.

Іграшка вартістю €189 виготовлена на фабриці плюшевих ведмедів в місті Кобург. Ця фабрика зі столітньою історією робить плюшевих ведмедів, присвячених відомим особистостям. Наприклад, президенту США Аврааму Лінкольну, королеві Великої Британії Єлизаветі II і канцлеру ФРН Гельмуту Шмідту.

Всього буде виготовлено 500 ведмедиків, одного подарують особисто Меркель. Вона отримає іграшку під номером 16. Ця цифра символізує кількість років, які Меркель провела на посаді канцлера.

Вибори в бундестаг Німеччини пройдуть 26 вересня, за їх підсумками сформують новий уряд і висунуть нового канцлера. Меркель більше не буде переобиратися.

Нагадаємо, наступник Ангели Меркель Армін Лашет, а також кандидат у канцлери ФРН від Соціал-демократичної партії Олаф Шольц не бачать зараз Україну в ЄС і НАТО.

Як повідомлялося, за результатами опитування Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) випереджає партію «Зелених» і посідає на друге місце.