У NASA назвали дату запуску найпотужнішої ракети у світі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото NASA

Космічний корабель «Оріон» буде виконати випробувальний політ

NASA може здійснити перший запуск носія Space Launch System в середині 2021 року.

Про це повідомляє SpaceNews з посиланням на одного з високопоставлених чиновників космічного відомства США.

Допоки NASA продовжує чекати вдалого моменту для встановлення нової офіційної дати першого запуску Space Launch System, чиновник заявляє, що запуск може бути здійснений вже в середині 2021 року.

«Розклад, якого ми мусимо дотримуватись, дуже й дуже агресивний», – сказав Кен Боверсокс, виконуючий обов’язки адміністратора з питань розвідки та операцій з людьми в NASA, під час презентації на Міжнародному симпозіумі персонального та комерційного космічного польоту (ISPCS).

За його словами, цей графік передбачає завершення будівництва основного ступеня наприкінці цього року і відправку його до Космічного центру імені Джона Стенніса в Мисиссипи для проведення вогневих тестів, відомих як Green Run.

Після Green Run ступінь буде відправлено у Космічний центр ім. Кеннеді для інтеграції з двома твердопаливними ракетними прискорювачами, верхнім ступенем і космічним кораблем «Оріон», який і буде виконати випробувальний політ.

«У нас є шанс встановити ракету на майданчик і запустити її до кінця наступного року. Втім коли ви почнете враховувати різні невизначеності, то більш імовірним здається 2021 рік», – поділився чиновник.

Нагадаємо, пасажирський корабель Crew Dragon може зробити дебютний рейс на Міжнародну космічну станцію з американськими астронавтами на борту в кінці 2019 або на початку 2020 го року.

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору запустило 11 жовтня, ракету-носій із супутником ICON, призначеним для вивчення іоносфери Землі.