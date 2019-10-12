NASA запустило супутник для вивчення іоносфери Землі



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Місія ICON розрахована на два роки

Місія ICON допоможе вченим краще зрозуміти динамічне середовище, де Земля зустрічається з космосом - NASA

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) запустило в п'ятницю, 11 жовтня, ракету-носій із супутником ICON, призначеним для вивчення іоносфери Землі.

Про це повідомляється на сторінці NASA у Twitter.

«О 21:59 наш супутник NASA ICON успішно здійснив запуск над Атлантичним океаном на ракеті Northrop Grumman – PegasusXL! Ракета зараз на орбіті, наша місія ICON допоможе вченим краще зрозуміти динамічне середовище, де Земля зустрічається з космосом», - йдеться у дописі.

Як зазначається на сайті NASA, літак Northrop Grumman Stargazer L-1011, що виконував роль платформи для повітряного старту, піднявся в повітря зі злітно-посадкової смуги бази ВПС США на мисі Канаверал (штат Флорида) і досяг висоти приблизно 11,9 км, однак скинути ракету-носій із супутником вдалося з другої спроби, після повтору маневру через 30 хвилин.

Місія ICON розрахована на два роки.

Як повідомлялося, у Львові хакери з усього світу за підтримки NASA вирішуватимуть проблеми космосу.

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